تكنولوجيا: لينوفو تطلق جهازها اللوحي الجديد Lenovo Tab Plus Gen 2 بهدوء مع مكبر صوت JBL ضخم وشاشة بمعدل 120Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت لينوفو بشكل غير معلن عن جهازها اللوحي الجديد Lenovo Tab Plus Gen 2 من خلال منصة iF Design في شهر فبراير من عام 2026 الحالي والآن قامت الشركة بطرح جهازها اللوحي للبيع بشكل رسمي في مختلف المناطق الجغرافية حيث يبدأ سعر هذا الجهاز الذي يأتي بمقاس 12.1 inch والمزود بمكبر صوت ضخم من شركة JBL من 429.01 يورو في أسواق الاتحاد الأوروبي

ويمثل هذا السعر التكلفة الخاصة بالإصدار الأساسي الذي يأتي مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا من نوع LPDDR5 RAM ومساحة تخزين داخلية تبلغ 128 GB من نوع UFS 3.1 بينما تتوفر نسخة أخرى تقدم نفس السعة من الذاكرة العشوائية ولكن مع مساحة تخزين أكبر تصل إلى 256 GB وبسعر يبلغ 479.01 يورو في المتجر الأوروبي الرسمي للشركة

وأكدت القوائم الرسمية المواصفات التقنية الإضافية لهذا الجهاز اللوحي الموجه بشكل أساسي لعشاق الوسائط والمحتوى حيث كشفت لينوفو أن الجهاز يعمل بواسطة معالج من نوع Dimensity 7400 وهو من فئة معالجات MediaTek SoC التي صدرت في عام 2025 ليوفر أداء مستقرا وقويا في معالجة البيانات والمهام اليومية المختلفة

ويضم الجهاز Lenovo Tab Plus Gen 2 من الجهة الأمامية شاشة عرض متطورة بمقاس 12.1 inch من نوع IPS وبدقة تصل إلى 2560×1500 pixels مع دعم كامل لتقنيات الألوان والتباين المتقدمة HDR10 وتقنية Dolby Vision بينما يحتوي الظهر الخلفي على إضافة مثيرة للاهتمام كانت سببا رئيسيا في فوز الجهاز بجائزة التصميم المرموقة iF Design وهي عبارة عن نظام صوتي جبار يتكون من 9 وحدات مكبرات صوتية مدمجة تم تطويرها بالتعاون مع شركة JBL الشهيرة

ويأتي هذا النظام الصوتي مع تحسينات صوتية فائقة ومحيطية تدعم تقنية Dolby Atmos ويحيط بمكبرات الصوت حامل مدمج على شكل حلقة ring shaped stand يسمح للمستخدمين بإيقاف وتثبيت الجهاز اللوحي في الوضع الأفقي أو العمودي بكل سهولة بل وقامت لينوفو بوضع أزرار التحكم في مستوى الصوت على الجانب الخلفي للجهاز مما يمنحه مظهرا فريدا يشبه الأجهزة الصوتية المخصصة من الجهة الخلفية

ويحتوي الظهر الخلفي أيضا على كاميرا أحادية تضم مستشعرا بدقة 13MP بينما تأتي الكاميرا الأمامية المخصصة لصور السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 8MP ويزود التابلت ببطارية ضخمة وعملاقة تبلغ سعتها 10200mAh تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 45W وتشمل الميزات البارزة الأخرى دعم شبكات الاتصال اللاسلكي WiFi 6 وتقنية Bluetooth 5.4 مع وجود منفذ مخصص لبطاقات الذاكرة الخارجية SD card وينطلق الجهاز من المنبع بنظام التشغيل الأحدث Android 16 out of the box لتوفير أعلى كفاءة ممكنة تلبي احتياجات المستخدمين وتخدم المنظومة المحدثة للأجهزة بأعلى جودة للمستعرضين