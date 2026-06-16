تكنولوجيا: تسريب المواصفات الكاملة لهاتف Honor X80 Pro Max المنتظر مع الكشف عن ألوانه الرسمية الأربعة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قبل الإطلاق الرسمي لهاتف Honor X80 Pro Max قامت هونر بنشر مجموعة من الصور الرسمية التي تستعرض الألوان التي سيتوفر بها هذا الهاتف وجاءت هذه الصور بالتزامن مع تسريب جديد وشامل يكشف عن المواصفات التقنية الكاملة الخاصة بالهاتف قبل الإعلان عنه بشكل رسمي للمستعرضين والمهتمين بجديد التقنية

وسيتوفر هاتف Honor X80 Pro Max في أربعة ألوان مميزة تشمل البرتقالي النابض والأحمر الصاعق والأبيض القمري والأسود الغامض حيث يأتي اللونان الأول والثاني مع ملمس جلدي فاخر ويتميز الهاتف بإطار مسطح مصنوع من مادة البلاستيك وفقا لما ذكره المسربين كما يأتي مع زوايا دائرية وجزيرة كاميرا كبيرة تشبه شكل قطعة البسكويت وتضم كاميرا واحدة فقط وتوضح ورقة المواصفات المسربة أن الهاتف سيضم شاشة عرض بمقاس 6.8 inch من نوع OLED وبدقة تصل إلى 2788x1280pixels وتدعم الشاشة سطوع ذروة خارق يصل إلى 10000 nits ومعدل تحديث يبلغ 120 Hz مع تقنية التعتيم الفائق 3840 Hz PWM dimming وقامت هونر باستبدال معالج Snapdragon 6 Gen 4 المتواجد في هاتف X70 Pro Max الذي تم إطلاقه مؤخرا بمعالج أحدث من نوع Snapdragon 6 Gen 5 بالرغم من أن المصدر لم يكشف بعد عن الخيارات المتاحة لسعة الذاكرة العشوائية ومساحة التخزين الداخلية وتشير التقارير إلى أن هاتف Honor X80 Pro Max سيحتوي على كاميرا خلفية واحدة بدقة 50 MP تدعم ميزة التثبيت البصري OIS بينما تأتي الكاميرا الأمامية بمستشعر بدقة 8 MP ومثل طراز X70 Pro Max السابق يمتلك هذا الهاتف تصنيفات حماية متعددة تشمل معايير IP66 و IP68 و IP69 و IP69K وتعتبر الميزة الأبرز والأقوى في هاتف Honor X80 Pro Max هي بطاريته العملاقة التي تأتي بسعة ضخمة تبلغ 11000 mAh والمدمجة بداخل هيكل نحيف للغاية يبلغ سمكه 8.08 mm فقط مما يجعله أكثر نحافة من هاتف iPhone 17 Pro Max الذي يضم بطارية بسعة 4823 mAh

وبالرغم من وجود هذه البطارية الضخمة للغاية فإن وزن هاتف Honor X80 Pro Max يبلغ 203 gram فقط وتم التأكيد رسميا على أن الهاتف سيدعم تقنية الشحن السريع السلكي بقوة 90 W بالإضافة إلى ميزة الشحن العكسي السلكي بقوة 27 W وحددت هونر يوم 22 يونيو الحالي كموعد رسمي لإطلاق هاتف Honor X80 Pro Max لتوفير أعلى كفاءة ممكنة تلبي احتياجات المستخدمين وتخدم المنظومة المحدثة للأجهزة بأعلى جودة للمستعرضين