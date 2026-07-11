انت الان تتابع خبر ميتا تتراجع عن ميزة Muse Image المثيرة للجدل في إنستغرام بعد مخاوف تتعلق بالخصوصية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكانت الميزة تتيح إنشاء صور بالذكاء الاصطناعي لأصحاب الحسابات العامة على إنستغرام بمجرد الإشارة (Tag) إلى حساباتهم، دون الحاجة إلى موافقة صريحة منهم، وهو ما اعتبره كثيرون انتهاكًا للخصوصية وإمكانية لاستغلال صور الأشخاص بطرق غير مرغوب فيها.

وأثارت هذه الآلية اعتراضات واسعة من مستخدمين وخبراء في مجال الخصوصية، الذين رأوا أن إدراج أصحاب الحسابات العامة تلقائيًا ضمن الميزة دون خيار واضح للرفض يفتح الباب أمام إساءة الاستخدام، خاصة مع التطور المتسارع لأدوات الذكاء الاصطناعي.

واعترفت ميتا بأن الميزة "لم تحقق الهدف بالشكل المطلوب"، مؤكدة إيقاف إمكانية إنشاء صور لأشخاص عبر الإشارة إلى حساباتهم على إنستغرام. وفي المقابل، أوضحت الشركة أن إمكانات Muse Image الأساسية لتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي ستظل متاحة، لكن دون الوظيفة التي أثارت الجدل.

ويأتي هذا القرار في وقت تواجه فيه شركات التكنولوجيا ضغوطًا متزايدة لتوفير حماية أكبر لخصوصية المستخدمين، ووضع ضوابط أكثر صرامة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، خصوصًا تلك المرتبطة بالصور والهوية الرقمية.