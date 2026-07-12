تكنولوجيا: شاومي تؤكد رسميا شاشة OLED بمقاس 7-inch وبطارية ضخمة لهاتف Redmi Note 17 القياسي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المقرر إطلاق سلسلة هواتف Xiaomi Redmi Note 17 في يوم 14 يوليو داخل أسواق الصين وكانت الشركة قد أكدت في وقت سابق بعض التفاصيل حول هاتف Redmi Note 17 Pro بما في ذلك بطاريته الضخمة سعة 9,000mAh ودعمه للشحن السريع بقوة 67W والآن كشفت شاومي عن معلومات رسمية تخص الهاتف القياسي Redmi Note 17

وتم التأكيد بشكل رسمي على أن هاتف Redmi Note 17 سيأتي مجهزاً بشاشة من نوع لوحات OLED وبمقاس ضخم يبلغ 7-inch وتدعم هذه الشاشة معدل تحديث يبلغ 120Hz ومستويات سطوع عالمية تصل إلى 1,200 nits بالإضافة إلى تزويدها بتقنيات حماية العين الخاصة بشركة شاومي وللمقارنة كان الهاتف السابق له Redmi Note 15 5G والمعروض حالياً بسعر 249.50$ يأتي مع شاشة بمقاس 6.77-inch

و أكدت شاومي أن هاتف Redmi Note 17 سيضم بطارية كبيرة تصل سعتها إلى 8,000mAh وتدعم تقنية الشحن السريع السلكي بقدرة 45W بالإضافة إلى ميزة الشحن العكسي بقوة 22.5W وفي المقابل كان هاتف Redmi Note 15 السابق يحتوي على بطارية بسعة 5,800mAh فقط

ويظهر الهاتف في الصور التشويقية بلون بنفسجي مميز يطلق عليه اسم Meteor Purple ويتميز بتصميم خلفي منقوش ومميز كما سيتوفر الهاتف أيضاً في خيار لون أخضر وتؤكد العلامة التجارية الموجودة على وحدة الكاميرا الخلفية وجود مستشعر رئيسي بدقة 50MP

ولا تزال تفاصيل المعالج والمواصفات الفنية الأخرى غير مؤكدة بشكل نهائي حتى الآن ومع ذلك تشير قوائم منصة Geekbench المرصودة مؤخراً إلى أن النسخة الصينية من هاتف Redmi Note 17 قد تعمل بواسطة معالج Snapdragon 6s Gen 4 ولا توجد حالياً أي معلومات رسمية بشأن موعد الإطلاق العالمي لسلسلة هواتف Redmi Note 17