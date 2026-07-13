تكنولوجيا: اوبو تطلق شاحنها اللاسلكي المغناطيسي المطور AIRVOOC 50W Magnetic Charger 2 عالمياً بنظام تبريد نشط وحامل مدمج

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت اوبو في إطلاق شاحنها اللاسلكي المغناطيسي المطور AIRVOOC 50W Magnetic Charger 2 على مستوى العالم وذلك بعد مرور ما يقرب من أربعة أشهر على إطلاقه لأول مرة في أسواق الصين حيث ظهر هذا الملحق التقني المميز لأول مرة إلى جانب الهاتف القابل للطي Find N6 ليحل محل الشاحن المغناطيسي الأصلي AIRVOOC 50W Magnetic Charger الذي تم إطلاقه في عام 2024 مع تقديم مجموعة من التحسينات الهامة في التصميم الخارجي والداخلي

ويتوفر شاحن AIRVOOC 50W Magnetic Charger 2 حالياً في دول مختارة من الاتحاد الأوروبي تشمل ألمانيا وإسبانيا وفرنسا كما تم إطلاقه أيضاً في أسواق اليابان وماليزيا ولكن لسوء الحظ لا توجد حتى الآن أي معلومات رسمية حول موعد إطلاق الشاحن في أسواق المملكة المتحدة

ومثل الجيل السابق تماماً يقدم شاحن AIRVOOC المطور قوة شحن لاسلكي تصل إلى 50W للأجهزة المتوافقة من شركتي Oppo و OnePlus حيث يمكنه شحن بطارية هاتف Find N6 من نسبة صفر إلى 50% في غضون 34 دقيقة تقريباً وفقاً لما أعلنته اوبو وعلاوة على ذلك يدعم الطراز الجديد معيار الشحن اللاسلكي الحديث Qi2.2 مما يعني أنه قادر على شحن هواتف أيفون بقوة تصل إلى 25W بالإضافة إلى دعم الهواتف المتوافقة التي تعمل بنظام اندرويد مثل سلسلة هواتف Google Pixel 10 الأخيرة

وتأتي التغييرات الأخرى البارزة في جوانب التصميم الهيكلي حيث صرحت اوبو أنها قامت بتحسين تدفق الهواء وترقية المروحة الداخلية المدمجة لتقديم نظام تبريد نشط أكثر فاعلية وقدرة وبالحديث عن ذلك يتيح الشاحن للمستخدمين ثلاثة أوضاع تشغيل مختلفة تتضمن وضع التبريد فقط ووضع التبريد الصامت والشحن ومع ذلك يمكن استخدام شاحن AIRVOOC 50W Magnetic Charger 2 بمفرده تماماً أو إقرانه وتوصيله مع الحامل المرفق في العلبة للاستخدام المريح على الأسطح والمكاتب

و يبلغ سعره Oppo AIRVOOC 50W Magnetic Charger 2 قيمة 79.90 يورو في أسواق ألمانيا وفرنسا بينما يحمل سعراً رسمياً أعلى في إسبانيا يبلغ 129 يورو ولكنه متوفر حالياً مع خصم جذاب ليصل سعره إلى 69 يورو وفي المقابل تبلغ تكلفته 12800 ين أي حوالي 79 دولار في أسواق اليابان ويصل سعره الرسمي في ماليزيا إلى 299 RM أي ما يعادل 73 دولار تقريباً تلبي احتياجات المستخدمين لمختلف الأجهزة