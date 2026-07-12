تكنولوجيا: أيسر تطلق حاسوبها المحمول الخفيف الجديد Swift Go 14 عالمياً بشاشة OLED وبطارية قوية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - مرت عدة أشهر منذ أن أطلقت أيسر جهازها المحمول Swift Go 16 على مستوى العالم والمزود بمعالجات Intel Panther Lake وأيضاً AMD Ryzen AI 400 والمعروض حالياً بسعر 1459 دولار حيث يختلف طراز Swift Go 16 الجديد عن نموذج سلسلة Snapdragon X

والآن انضم البديل الأصغر من أيسر بمقاس 14 inch إلى الأسواق في جميع أنحاء قارة أوروبا وفي الوقت الحالي لا يظهر جهاز Swift Go 14 SFG14-I71 في متجر Acer داخل أسواق الولايات المتحدة الأمريكية ومع ذلك كانت أيسر قد أشارت في شهر يناير خلال معرض CES 2026 إلى أن جهاز Swift Go 14 سيتلقى إطلاقاً عالمياً في مرحلة ما

و يزن حاسوب Swift Go 14 حوالي 1.12 kg فقط وتأتي أبعاده بمقاسات 310x 218.9 x 15.6 mm ورغم هذا الوزن الخفيف يحتوي الكمبيوتر المحمول على بطارية بقدرة 71 Wh والتي تدعي أيسر أنها يمكن أن تستمر في العمل لمدة تصل إلى 22 ساعة بشحنة واحدة وعلاوة على ذلك يأتي جهاز Swift Go 14 الأحدث مزوداً بمنفذين من نوع Thunderbolt 4 ومنفذين من فئة USB 3.2 Type A بالإضافة إلى منفذ HDMI 2.1 بكامل الحجم ومقبس صوتي بمقاس 3.5mm

و يبدأ سعر لابتوب Swift Go 14 من قيمة 1399 يورو أي ما يعادل 1599 دولار تقريباً للنسخة التي تضم معالج Core Ultra 5 325 وذاكرة عشوائية سعة 16 جيجا ومساحة تخزين بحجم 512 GB SSD ويليه الإصدار المزود بمعالج Core Ultra 7 355 بسعر يبلغ 1199 جنيه إسترليني و 1599 يورو أي حوالي 1829 دولار وهو يحتفظ بنفس تكوين الذاكرة العشوائية الخاص بالنسخة السابقة وفي النهاية تبيع أيسر أيضاً خيار تكوين آخر في أسواق المملكة المتحدة يضم معالج Core Ultra 9 386H وذاكرة عشوائية سعة 32 جيجا ومساحة تخزين بحجم 1 TB بقيمة تبلغ 1899 جنيه إسترليني أي ما يعادل 2172 دولار تقريباً ويرجى ملاحظة أن جميع هذه الأسعار تشمل الضرائب كما تشحن جميع الطرازات والتكوينات المختلفة بشكل موحد مع شاشات متميزة من نوع لوحات OLED وبدقة وضوح تبلغ 1200p وتدعم معدل تحديث يبلغ 60 Hz