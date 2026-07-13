تكنولوجيا: لينوفو تطلق حاسوبها المحمول الجديد Legion 7 16IAX10 المخصص للألعاب بمعالج Intel رائد وبطاقة رسوميات متطورة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قامت لينوفو بتحديث حاسوب محمول آخر من أجهزتها المخصصة للألعاب بمقاس 16 inch وللتذكير قامت الشركة مؤخراً بتحديث طراز Legion Pro 5 16IAX10 بمعالجات Intel Core Ultra 7 251HX وأيضاً Core Ultra 9 290HX Plus وفي نفس الوقت أضافت بطاقة الرسوميات للأجهزة المحمولة Nvidia GeForce RTX 5070 12GB وينطبق الشيء نفسه على الإصدار المدعوم بمعالجات AMD وإن كان ذلك بدون أي ترقيات للمعالج في الوقت الحالي

والآن يمكن إضافة جهاز Legion 7 16IAX10 إلى قائمة أجهزة لابتوب Legion التي قامت لينوفو بترقيتها بصمت مع عتاد أكثر قوة وكفاءة وللتذكير اعتبرنا جهاز Legion 7 16IAX10 منافساً قوياً لجهاز Razer Blade 16 عند مراجعته في عام 2025 وفي ذلك الوقت اختبرنا كمبيوتر Lenovo بمقاس 16 inch مع معالج Core Ultra 7 255HX وبطاقة رسوميات GeForce RTX 5060 بقوة 115 W TGP والمعروض حالياً بسعر 1939 دولار

و كان بإمكان المستخدمين تكوين جهاز Legion 7 16IAX10 مع معالج Core Ultra 9 275HX وبطاقة رسوميات GeForce RTX 5070 8GB ومن ناحية تم استبدال هذا التكوين بمعالج Core Ultra 9 290HX Plus وهو معالج Arrow Lake HX الأحدث الذي يقدم أداء أعلى للمعالج بنسبة 7% في اختبارات الأداء ومن ناحية أخرى قامت لينوفو أيضاً بترقية طراز Legion 7 16IAX10 إلى بطاقة الرسوميات GeForce RTX 5070 مع ذاكرة فيديو عشوائية سعة 12 جيجا من فئة VRAM لتقديم تجربة بصرية فائقة

ووفقاً لموقع مواصفات منتجات لينوفو الرسمي فإن أسواقاً محددة فقط مثل أستراليا والهند وسنغافورة والولايات المتحدة ستتلقى جهاز Legion 7 16IAX10 مع هذه الترقيات الخاصة بالمعالج وبطاقة الرسوميات ومع ذلك تشير مواقع لينوفو الإقليمية إلى أن الإطلاق العالمي قد يكون قريباً في الخطط التشغيلية للشركة أيضاً لخدمة كافة المستخدمين

و يمكننا فقط العثور على جهاز Legion 7 16IAX10 في أسواق الولايات المتحدة مع معالج Core Ultra 9 290HX Plus وبطاقة رسوميات GeForce RTX 5070 12GB وبسعر يبلغ 3139.99 دولار ويحتوي هذا الطراز أيضاً على ذاكرة عشوائية سعة 32 جيجا ومساحة تخزين بحجم 1 TB من فئة SSD وشاشة متميزة من نوع لوحات OLED بدقة 1600p ومعدل تحديث يبلغ 240 Hz ومستوى سطوع أقصى يصل إلى 1100 nits في وضع HDR و تبلغ تكلفة هذا الطراز 553 دولار إضافية مقارنة بالإصدار الأساسي من لابتوب Legion 7 16IAX10 ولكنه يزيد بمقدار 50 دولار فقط عن تكلفة اختيار طراز معالج Core Ultra 9 275HX مع بطاقة الرسوميات GeForce RTX 5070 8GB