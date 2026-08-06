وداعًا للسكرين شوت؟ إنستغرام يختبر 4 تغييرات مفاجئة للمستخدمين

وفي إطار هذه الجهود، كشفت تقارير وتسريبات تقنية عن قيام الشركة باختبار أربعة تحديثات جديدة قد تغير طريقة التفاعل والاستخدام بشكل جذري قبل إطلاقها رسميًا.

حظر التقاط الشاشة (Screenshots) للقصص



تختبر المنصة إضافة طبقة حماية جديدة لميزة "القصص" (Stories) تمنع المستخدمين من التقاط صور للشاشة (Screenshots). وتهدف هذه الخطوة إلى حماية خصوصية المستخدمين ومنع حفظ وتداول المحتوى الخاص دون إذن مسبق من صاحبه.

إخفاء أو تغيير طريقة عرض عدد المتابعين



تختبر إنستغرام خيارات جديدة تتعلق بطريقة عرض عدد المتابعين (Followers) على الملفات الشخصية. ويأتي هذا التوجه للحد من التركيز المفرط على الأرقام، وتوجيه اهتمام المستخدمين والجمهور نحو جودة المحتوى والتفاعل الحقيقي بدلاً من الاعتماد المباشر على حجم المتابعة.