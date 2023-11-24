تراند اليوم : إشارات ورموز تردد قناة الأقصى 2023

قناة الأقصى المشار اليها “Al Aqsa Channel” هي قناة فضائية تبث من القدس الشرقية، موادها الإخبارية تتضمن تسليط الضوء على القضايا المرتبطة بالمسجد الأقصى وحقوق الفلسطينيين، يمكن مشاهدة القناة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال الاقمار الصناعية وتحديداُ نايل سات كما يمكن الوصول اليها أيضا عبر البث المباشر على الأنترنت في القنوات الرسمية.

قناة الأقصى

هل تبحث عن تردد جديد؟ هل يهمك ضبط قمر النايل سات للحصول على محتوى قناة الأقصى الفضائية، إذا كان نعم، فأنت في المكان الصحيح، إليك إجابة لذلك، أدناه جدول الترددات المحدثة.

تردد ضبط القناة

التردد: 12054 & 10971

تعديل الاستقطاب رأسي

SR : 27500

إسم القناة على الرسيفر: Al Aqsa Channel

يمكن العثور على قناة الأقصى على القمر الصناعي سهيل سات عند التردد 10730 وإستقطاب أفقي ومعدل ترميز في 30000 وتصحيح الخطا بـ 3/4.

مميزات قناة الأقصى