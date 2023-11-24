تراند اليوم : إشارات ورموز تردد قناة الأقصى 2023

قناة الأقصى المشار اليها “Al Aqsa Channel” هي قناة فضائية تبث من القدس الشرقية، موادها الإخبارية تتضمن تسليط الضوء على القضايا المرتبطة بالمسجد الأقصى وحقوق الفلسطينيين، يمكن مشاهدة القناة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال الاقمار الصناعية وتحديداُ نايل سات كما يمكن الوصول اليها أيضا عبر البث المباشر على الأنترنت في القنوات الرسمية.
قناة الأقصى
هل تبحث عن تردد جديد؟ هل يهمك ضبط قمر النايل سات للحصول على محتوى قناة الأقصى الفضائية، إذا كان نعم، فأنت في المكان الصحيح، إليك إجابة لذلك، أدناه جدول الترددات المحدثة.
تردد ضبط القناة
- التردد: 12054 & 10971
- تعديل الاستقطاب رأسي
- SR : 27500
- إسم القناة على الرسيفر: Al Aqsa Channel
يمكن العثور على قناة الأقصى على القمر الصناعي سهيل سات عند التردد 10730 وإستقطاب أفقي ومعدل ترميز في 30000 وتصحيح الخطا بـ 3/4.
مميزات قناة الأقصى
- قناة تبث مجموعة متنوعة من البرامج والأخبار والمسلسلات الدينية.
- تعتبر القناة واحدة من الوسائل الهامة لنشر الوعي بالقضية الفسلطينية وصوتاً هاماً للفلسطينين وخارجها.
- كما تولي إهتماما كبيرا خاصا لقضايا المقاومة والصراع في المنطقة.
- مجانية ومتاحة على قمر نايل سات
- مشاركة الجمهور ترددات عالية الجودة لسهولة الإستقبال.
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