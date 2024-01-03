تراند اليوم : الهيئة القومية للبريد تعلن عن 900 فرصة عمل لجميع المؤهلات.. تعرف على الشروط وموعد التقديم

الرياض - أميرة القحطاني - يعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن حاجة الهيئة القومية للبريد، لشغل عدد 900 وظيفة شاغرة من مهندسين ومحامين وأخصائيين، وأوضح الجهاز المركزي للتنظيم أن التقديم على المسابقة من خلال بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز، ونتعرف الآن على تفاصيل الوظائف والشروط وموعد التقديم.

وظائف الهيئة القومية للبريد

أعلنت الهيئة القومية للبريد عن حاجتها إلى شغل 900 وظيفة شاغرة، وذلك على النحو التالي:

مطلوب عدد 19 مهندس تخصصات “كهرباء وميكانيكا وسيارات وتخطيط النقل وتشغيل وسائل النقل من كهرباء وميكانيكا سيارات وميكانيكا، ومهندسين تخطيط تنفيذ مشروعات ميكنة.

مطلوب عدد 861 وظيفة أخصائي بريد وأخصائي مكتب بريد وأخصائي خدمة عملاء، يشترط أن يكون حاصل على مؤهل عالي مناسب.

مطلوب عدد 20 محام بالدرجة الثالثة، أن يكون حاصل على ليسانس حقوق أو شريعة وقانون.

الشروط المطلوبة للتقديم

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

أن يتمتع بحسن السيرة والسلوك.

آلا يزيد السن عن 30 عام.

أن يكون حاصل على تقديم عام جيد على الأقل.

آلا يكون قد سبق الحكم علية بعقوبة جنائية أو مقيدة للحريات.

آلا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.

أن يكون المتقدم على وظيفة مهندس حاصل على بكالوريوس هندسة في إحدى التخصصات المطلوبة.

أن يجتاز الاختبارات المقررة.

أن يجتاز الكشف الطبي وتحليل المخدرات.

سداد مبلغ 24 جنيها، لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد البنوك.

الموافقة على العمل في أي مكان بجمهورية مصر العربية.

المستندات المطلوبة للتقديم

صورة شخصية حديثة للمتقدم.

صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو للهيئة القومية للبريد.

شهادة المؤهل الدراسي.

شهادات الخبرة أو المؤهلات العليا أن وجدت.

كارنيه القيد بنقابة المهندسين لوظيفة مهندس.

شهادة الخدمة العسكرية للذكور والخدمة العامة للإناث.

شهادة التأهيل أو بطاقة أثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

إيصال الإيداع البنكي، وان يذكر به اسم المتقدم وان يكون بتاريخ لاحق لتاريخ نشر الإعلان.

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موعد التقديم على وظائف مسابقة الهيئة القومية للبريد

اعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن التقديم على الوظائف يتم من خلال موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز، على أن يبدأ التقديم اعتبارًا من يوم 18 يناير ويستمر حتى 31 يناير2024، على الرابط التالية “مسابقة الهيئة القومية للبريد“، ويتم التقديم من خلال تسجيل البيانات المطلوبة ورفع المستندات الأصلية وملونة باستثناء شهادة الخدمة العسكرية والخدمة العامة، وان يتكون بصيغة jpg، ويجب الاحتفاظ برقم التسجيل الخاص بك بعد التقديم للتأكد من عملية تسجيل البيانات بنجاح، وكذلك للاستعلام عن نتيجة المسابقة من خلاله، على أن يتم تقديم أصول الأوراق للمتقدم يوم الامتحان الإلكتروني.