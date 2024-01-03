تراند اليوم : تسجيل اختبار قدرات جامعة الكويت ومواعيد الاختبارات الدليل الشامل للطلاب المتقدمين

الرياض - أميرة القحطاني - تحتل جامعة الكويت مكانة مرموقة بين الجامعات في دولة الكويت ودول الخليج العربي، وتقدم مجموعة متنوعة من البرامج الأكاديمية في مختلف المجالات العلمية والإنسانية. وللالتحاق بجامعة الكويت، يتعين على الطلاب التسجيل لاجتياز اختبارات القدرات الأكاديمية، التي تهدف إلى تقييم قدرات الطلاب الأكاديمية وإمكانياتهم في التعامل مع المواد الدراسية المختلفة. يوفر هذا الدليل إرشادات شاملة حول كيفية التسجيل لاختبارات القدرات واستعراض الأقسام والإجراءات ذات الصلة.

ما هي اختبارات القدرات الأكاديمية؟

تُعد اختبارات القدرات الأكاديمية في جامعة الكويت اختبارات موحدة تستهدف طلاب الصف الثاني عشر أو ما يعادله وخريجي الثانوية العامة، تتكون هذه الاختبارات من أربع فئات رئيسية هي اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، والعلوم.

اللغة العربية

يقيس مهارات الطلاب في فهم المقروء والإملاء والنحو والصرف والبلاغة.

اللغة الإنجليزية

يقيس مهارات الطلاب في فهم المقروء والاستماع والكتابة والقواعد.

الرياضيات

يقيس مهارات الطلاب في حل المسائل الحسابية والجبرية والهندسية والإحصائية.

العلوم

يقيس مهارات الطلاب في فهم المفاهيم والظواهر والنظريات في الفيزياء والكيمياء والأحياء.

كيفية التسجيل لاختبارات القدرات؟

لتسجيل اختبارات القدرات في جامعة الكويت، اتبع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الإلكتروني لنظام التسجيل لاختبارات القدرات عبر هذا الرابط https://portal.ku.edu.kw/kustatic/placement/index.htm. اضغط هنا للتسجيل المميز باللون الأحمر. أدخل رقم المستخدم (رقم البطاقة المدنية) وكلمة المرور (إذا كنت تمتلك حسابًا سابقًا) أو قم بإنشاء حساب جديد. حدد الموعد المناسب لك من بين المواعيد المتاحة. قم بدفع رسوم التسجيل عبر بطاقة كي نت أو بطاقة فيزا أو ماستر كارد. اطبع إشعار التسجيل واحضره مع بطاقة المدنية في يوم الاختبار.

مواعيد تسجيل اختبار القدرات 2023-2024

وفقًا لآخر إعلان، تمتد مواعيد التسجيل لاختبارات القدرات للعام الدراسي 2023-2024 كالتالي:

موعد التسجيل الالكتروني للكويتيين وأبناء الكويتيات فقط

يبدأ من يوم الأربعاء 3 يناير 2024 الساعة العاشرة صباحا

وحتى يوم الاثنين 8 يناير 2024 الساعة الواحدة ظهرا

لغيرالكويتيين فقط

يبدأ من يوم الأربعاء 10 يناير 2024 الساعة العاشرة صباحا

وحتى يوم الخميس 11 يناير 2024 الساعة الواحدة ظهرا

ملاحظة: إن أول يومين من التسجيل ستكون مخصصة لمن لم يسبق له تقديم الاختبار

مواعيد اختبارات القدرات

وفقًا لآخر إعلان، تمتد مواعيد إجراء اختبارات القدرات للعام الدراسي 2023-2024 كالتالي:

من يوم السبت الموافق 20 يناير 2024

حتى يوم السبت الموافق 9 مارس 2024

كيفية الاستعداد لاختبارات القدرات؟

لتحقيق أفضل النتائج في اختبارات القدرات، يُنصح باتباع الخطوات التالية:

مراجعة المناهج الدراسية للصف الثاني عشر أو ما يعادله في المواد المطلوبة. حل نماذج اختبارات سابقة ومراجعة التصحيح والإجابات. التدرب على إدارة الوقت والانتباه والتركيز أثناء الاختبار. الحفاظ على صحة جيدة والحصول على نوم كافٍ قبل يوم الاختبار. احضار جميع المستلزمات الضرورية للامتحان، مثل بطاقة المدنية وإشعار التسجيل وأدوات الكتابة.

طريقة حساب درجات اختبارات القدرات

تحسب درجات اختبارات القدرات بناءً على الأسئلة التي أُجيبت عليها بشكل صحيح، يتم إضافة درجة واحدة لكل إجابة صحيحة وطرح ربع درجة لكل إجابة خاطئة، لا تُحتسب درجات للأسئلة التي تُترك فارغة، تقوم جامعة الكويت بتحويل الدرجات الخام إلى درجات معادلة بناءً على صعوبة كل اختبار وأداء المشاركين.

يُعلن عن نتائج الطلاب عبر نظام التسجيل بعد فترة تتراوح بين أسبوع إلى شهر من تاريخ انعقاد الاختبار، تأكد من متابعة المواعيد والإعلانات على موقع جامعة الكويت الرسمي.