تراند اليوم : للنباتيين.. إليكم7 أطعمة غنية بالبروتين يمكنكم تضمينها في نظامكم الغذائي

الرياض - أميرة القحطاني - البروتين، كما تعلمون جميعًا، مهم جدًا لإصلاح العضلات ونموها في الجسم، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يمنحك عرفًا كثيفًا ولامعًا وأظافرًا صحية أيضًا،إن DRI (المدخول الغذائي المرجعي) لهذه المغذيات هو 0.8 جرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم، لذا، إذا كان وزنك، على سبيل المثال، 60 كيلوجرامًا، فستحتاج إلى 48 جرامًا من البروتين، الآن قد يجد النباتيون صعوبة في تلبية هذا المطلب، ومع ذلك، فإن هذه المصادر النباتية للبروتين يمكن أن تمنحك بعض الراحة التي تحتاجها بشدة، وفيما يلي 7 أطعمة غنية بالبروتين، تابع القراءة لمزيد من التفاصيل.

أطعمة غنية بالبروتين

الحمص

يمكنكم الاستفادة من محتوى البروتين في هذا الطعام العجيب، وما عليكم سوى القيام بغليها وطحنها للحصول على صلصة الحمص ذات المذاق الرائع أو أضف الخضار إلى الجرام واستمتع بوعاء من الخير.

الفول السوداني

نصف كوب من الفول السوداني يحتوي على 20.5 جرام من البروتين، إذن ماذا عن تناول حفنة منهم لتناول الوجبات الخفيفة؟ إذا لم تستمتع بالطعم، يمكنك أيضًا تناول زبدة الفول السوداني التي تحتوي على ما يقرب من ثمانية جرامات من البروتين لكل ملعقة كبيرة، انشرها على شريحة من الخبز واستمتع بالفوائد.

اللوز

نصف كوب من هذه الفاكهة المجففة يمكن أن يمنحك 16.5 جرامًا من البروتين، هذا هو بالضبط ما تحتاجه لبدء يومك بنشاط.

البطاطس

إن البطاطس يمكن أن تعطي أكثر من مجرد الكربوهيدرات؟ ستمنحك حصة من البطاطس المخبوزة ما يقرب من ثمانية جرامات من البروتين.

العدس

المعروف باسم دال، يمكن لمصدر البروتين هذا الذي يتم الاستهانة به في كثير من الأحيان أن يمنحك دفعة كبيرة إذا تم تناوله بانتظام لتناول طعام الغداء أو العشاء.

البازلاء الخضراء

تعتبر البازلاء، التي تستخدم عادةً كصاحب في معظم الأطباق، مصدرًا رائعًا للبروتين، لذا توقف عن التقليل من شأنها، أليس كذلك؟

الشوفان

من السهل صنعه، ولذيذ المذاق، ومتوفر بسهولة – الشوفان هو طعام رائع يمكن أن يكون نعمة منقذة للنباتيين، حيث أن نصف كوب فقط من الشوفان الجاف يمكن أن يمنحك ستة جرامات من البروتين.

الحد الأدنى

من الواضح أنه لا يمكنك الاعتماد على مصدر واحد من الأطعمة المذكورة أعلاه لتلبية احتياجاتك، ومع ذلك، فإن دمج هذه الأطعمة في نظامك اليومي يمكن أن يساعدك على تحقيق هدفك اليومي.