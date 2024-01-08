تراند اليوم : هنا كود مصر اتصال دولي مفتاح فتح خط من أمريكا أوروبا

الرياض - أميرة القحطاني - قم بإجراء مكالمات مع من تحب مع كود الاتصال الدولي لمصر البسيط المكون من رقمين “+” و “20”، استفد الان من الكود المختصر لربط مصر بالعالم والتمتع بإجراء مكالمات غير محدودة، ابق على تواصل مع أي هاتف مصري وانت في الخارج في أوروبا وأمريكا بإسخدامك الكود السحري، إحصل على مفتاحك لفتح بوابات الخطوط الدولية والبقاء على إتصال دائم بالاشخاص ضمن محافظات جمهورية مصر العربية.

كود مصر

إذا كنت تبحث عن إجراءات إتصالات من الخارج إلى مصر بكل سهولة ويسر، فإن الكود المفعل هو بوصلتك، حيث يمكن ايضا البقاء على إتصال بأرض الكنانة في أي وقت، بالتأكيد سوف تتعرف على كيفية الاتصال برقم هاتف في مدينة القاهرة بمصر، إذا ما كنت تحاول إجراء الاتصال من أمريكا وتسعى لربط رقم الهاتف مع رمز البلد فإليك التفاصيل والإرشادات الآتية.

إن كود الاتصال الدولي او مفتاح مصر هو 20، يليه رمز المنطقة( إذا كان الرقم أرضيا) وبخلاف ذلك أضف فقط كود الدولة 20+ قبل طلب رقم الهاتف المحلي المراد الاتصال به.

الاتصال برقم أرضي

لنفترض ان الرقم الأرضي الذي ترغب به بالاتصال به 2345678 في المقابل رمز منطقة القاهرة هو 2

إبدء بطلب الرمز الدولي للولايات المتحدة هذا يكون 011 اطلب رمز الدولة لمصر هذا هو 20 ثم إطلب رمز منطقة القاهرة وهو 2 وأخيرا اطلب الرقم الارضي وهذا هو رقم الهاتف المكون عادة من 7 أو 8 أرقام للشخص الذي تتصل به.

الطريقة الكاملة ستكون ( 011 + 20 + 2 + 23456789 )

الإتصال بهاتف نقال

إذا كنت تتساءل كيف اتصل على رقم محمول، فذلك سيكون بمعرفة سر صغير هو في الحقيقة سيكون بوابتك للتواصل مع أرض مصر، إذا مازلت ترغب في الاتصال برقم محمول ونفترض أن ذلك الرقم 12345678 من خارج مصر بكل سهولة ويسر فإليك الدليل الاتي.

إطلب رمز الخروج للبلد المقيم به، ( على سبيل المثال: يستخدم 00 في معظم الدول الأوروبية و 011 في الولايات المتحدة وكندا،

ثم طلب كود الاتصال الدولي لمصر +20

بعد ذلك يتم طلب رقم هاتف الموبايل المصري بدون صفر البداية( ملاحظة في مصر يتم إستخدام الصفر في بداية الرقم للاتصالات الداخلية)

بالنتيجة يكون الترتيب الكامل كالتالي (كود الخروج الدولي + كود الدولة + رقم الهاتف)

أو تنسيق جميع الارقام كالآتي

مثال من الولايات المتحدة

12345678 20 011

مثال من كندا

12345678 20 00