تراند اليوم : تعرف على البنوك التي يمكنك تغيير منها الدولار وأي عملة أخرى عبر ماكينة الصراف الآلي في مصر

الرياض - أميرة القحطاني - يواجه بعض المتعاملين في العملات الأجنبية بعض الصعاب في مصر، أولئك الذين يريدون تحويل الدولار إلى جنيه مصري أو تحويل الريال السعودي إلى جنيه مصري أو تحويل الجنيه الاسترليني إلى جنيه مصري، لا يمكنهم التحويل إلا في بعض البنوك أو الصرافات في ساعات عمل محدودة، لكن في عام 2017 وفرت 8 بنوك في ماكينة الصراف الآلي الخاص بها تغيير العملة من العملة الأجنبية إلى الجنيه المصري نذكرها لكم خلال السطور التالية.

8 ماكينات صراف آلي لتحويل العملات الأجنبية للجنيه المصري

ماكينة البنك الأهلي المصري.

ماكينة بنك مصر.

ماكينة بنك العربي الإفريقي.

ماكينة البنك الأهلي اليوناني.

ماكينة البنك التجاري الدولي.

ماكينة المصرف المتحد.

ماكينة بنك كريدي أجريكول.

ماكينة بنك أبو ظبي الوطني.

وتنتشر هذه الماكينات في أحياء معينة في جمهورية مصر العربية مثل حي المعادي، ومنطقة وسط البلد، ومنطقة المهندسين، وحي الدقي، وفروع شارع الهرم، وفروع مدينة الغردقة، وفروع مدينة شرم الشيخ، وكذلك القرى السياحية، والمولات التجارية الكبيرة.

ملحوظة: التحويل يتم لخمس عملات فقط من الدولار واليورو والجنيه الاسترليني والريال السعودي إلى الجنيه المصري، ولا يوجد تحويل من الجنيه إلى العملات الأخرى الأجنبية.

كيف يمكنك تحويل الأموال الأجنبية إلى مصرية جنيه من خلال الماكينات الصراف الآلي؟

أولًا- قم باختيار الماكينة التي مكتوب عليها تبديل عملات. ثانيًا – اختار معاملة نقدية بدون بطاقة ائتمانية. ثالثًا – قم باختيار تغيير عملة. ورابعًا وبعد ذلك قم بوضع عدد الأوراق التي معك سواء كانت دولار أو ريال سعودي أو أي ما كانت نوعية العملة التي ترغب في تغييرها إلى الجنيه المصري. أما خامسًا – قم بالموافقة بعد احصاء العملة التي وضعتها واحرص على وضع فئات تكون متشابهة لتسهيل العملية يعني مثلا خمسمائة دولار كل ورقة مائة دولار أو تقوم بتغيير ورقة ورقة وفي بعض الماكينات يقبل جميع اوراق البنكنوت ويحصيها بالبرمجية الذكية. ثامنًا – بعد ذلك سيعطيك رقم المبلغ الذي سيحسبه وبعد الموافقة سيقول لك انتظر وسيخرج لك المال الذي تريده بالعملة المصرية ومعه فاتورة.

إذا كنت تتطلع إلى استبدال الدولار الأمريكي في مصر، فيمكنك القيام بذلك في العديد من البنوك ومكاتب الصرافة في جميع أنحاء البلاد. بعض البنوك الكبرى في مصر التي تقدم خدمات صرف العملات تشمل:

البنك الأهلي المصري

بنك مصر

البنك التجاري الدولي (CIB)

البنك العربي الأفريقي الدولي

بنك الاسكندرية

بنك فيصل الاسلامي المصري

بالإضافة إلى البنوك، هناك العديد من مكاتب الصرافة الموجودة في المناطق السياحية والمناطق التجارية الشهيرة في جميع أنحاء مصر والتي تقدم أيضًا خدمات صرف العملات مقابل الدولار الأمريكي والعملات الرئيسية الأخرى. من المهم مقارنة أسعار الصرف والرسوم قبل تحديد مكان صرف أموالك.

العملات المتاحة للتحويل عبر ماكينات الصراف الآلي:

الدولار الأمريكي

اليورو

الجنيه الإسترليني

الريال السعودي

الدرهم الإماراتي

الدينار الكويتي

الريال القطري

الجنيه المصري

حدود السحب النقدي:

حد السحب النقدي اليومي عبر ماكينات الصراف الآلي هو 500 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، ويختلف الحد حسب البنك ونوع البطاقة المصرفية.

رسوم السحب النقدي:

تفرض بعض البنوك رسومًا على عمليات السحب النقدي بالعملة الأجنبية عبر ماكينات الصراف الآلي، وتختلف الرسوم حسب البنك ونوع البطاقة المصرفية.

خطوات تحويل العملات عبر ماكينة الصراف الآلي: