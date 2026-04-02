رئيس الدولة وملك الأردن يبحثان التعاون المشترك والتطورات الإقليمية وتداعياتها على أمن واستقرار المنطقة

ابوظبي - سيف اليزيد - بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، اليوم خلال اتصال هاتفي تلقاه من أخيه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، التطورات الإقليمية وتداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
كما بحث الجانبان، خلال الاتصال، العدوان الإيراني الإرهابي المستمر الذي يستهدف دولة والمملكة الأردنية الهاشمية ودول المنطقة وما يمثله من انتهاك لسيادة هذه الدول والقوانين والأعراف الدولية وتهديد للسلم والأمن الإقليميين.
واستعرض صاحب السمو رئيس الدولة وجلالة ملك الأردن، العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون بين البلدين مؤكدين حرصهما على مواصلة التشاور والتنسيق الأخوي والعمل المشترك بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

