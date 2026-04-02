“معاناة 5 سنوات”.. برشلونة يتلقى نبأ سارا من رابطة الليجا

دفعة قوية للبارسا قبل الميركاتو

خلال الحملة الانتخابية، صرّح فيران أوليفي، أمين صندوق برشلونة حتى استقالته في 9 فبراير/شباط مع خوان لابورتا وثمانية أعضاء آخرين في مجلس الإدارة، بأن النادي كان يعاني من نقص يتراوح بين 12 و15 مليون يورو للالتزام بقاعدة تبادل اللاعبين بنسبة 1:1 التي وضعتها رابطة الدوري الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

والآن، وبعد انتهاء الانتخابات، يسود شعور بالاطمئنان داخل إدارة برشلونة بشأن تحقيق هذا الهدف بعد خمس سنوات من الصعوبات المالية التي أعاقت النادي، وفقًا للوائح اللعب النظيف في رابطة الدوري الإسباني.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، إن برشلونة قدم بالفعل البيانات المالية المؤقتة المطلوبة من قبل رابطة الدوري الإسباني (لا ليجا) في منتصف الموسم، والتي تُظهر إيرادات متوقعة تتجاوز 1.075 مليار يورو، وهو المبلغ الذي تمّت الموافقة عليه في الجمعية العمومية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك بحلول 30 يونيو/حزيران.

وقد ساهم بلوغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا (مع ضمان 100.34 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم )، في هذا الإنجاز، بالإضافة إلى تأمين إيرادات إضافية من الرعاية وعائدات بيع التذاكر والمنتجات الترويجية.

في الوقت الحالي، تُفسّر رابطة الدوري الإسباني جميع المعلومات المتعلقة بالوضع المالي لبرشلونة بشكل إيجابي، دون أي معارضة أو ضغط من الأندية الأخرى.

لتحقيق قاعدة 1:1 بشكل نهائي، يجب مراعاة تخفيض سقف الرواتب، وحتى لو جدد روبرت ليفاندوفسكي عقده، فلن يؤثر راتبه على إجمالي الأجور والاستهلاك.

ويعود ذلك إلى مساهمته في دعم النادي عند انضمامه خلال ذروة جائحة كوفيد-19 وتوقيعه عقدًا برواتب متزايدة.

أما تخفيض راتب أندرياس كريستنسن فيبلغ حوالي 25 مليون يورو، وبالتالي، يمكن لبرشلونة، من خلال احتساب الراتب وجزء الاستهلاك من قيمة التعاقد بناءً على مدة العقد، الاستفادة من التخفيض الناتج عن بدل “اللعب النظيف” طالما أنه يلتزم بقاعدة 1:1، كما أن احتمال بيع اللاعب سيساهم في تحقيق هذا الهدف.

وتنص قاعدة 1:1 على أنه لا يجوز لبرشلونة إنفاق أكثر من دخله وميزانيته على رواتب اللاعبين.

ومع الأنباء الجيدة من رابطة الليجا، فإن برشلونة بدأ علميا في التخلص من الأزمة المالية، التي صعبت عليه الكثير من الصفقات، وسيكون النادي قادرا على دخول الميركاتو المقبل أكثر قوة من المواسم الماضية.

