عبرت المذيعة, السودانية, الشهيرة تسابيح مبارك خاطر, عن حزنها الشديد بعد تلقيها خبر اغتيال القيادي بحكومة تأسيس, أسامة حسن. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد خرجت مذيعة قناة سكاي نيوز عربية, في تدوينة عبر حسابها على منصة “اكس”. وقالت تسابيح, في تدوينتها: (خبر محزن إغتيال الشاب الخلوق “أسامة حسن” بمسيرة للجيش الإرهابي السوداني ،،إلتقيته في نيروبي شاب واعد صادق بالسودانية نقول (هميم) مخلص لقضيته يحمل “جواز سفر أميركي “ما يعني أن لديه فرصة أخرى في الحياة ورفض إقتناصها وأصر أن يظل على الأرض بين أهله في نيالا والضعين والفاشر والجنينة وفي كل منطقة إحتاجه الواجب فيها فلبى النداء ،،محزن أن يموت أسامة ومثله كثيرون بمسيرات غادرة بحرب عبثية لا وطنية إختارها شياطين من إرهابيي بلادي فدفع فاتورتها هؤلاء رحمك الله أسامة وألهم أهلك ومحبيك الصبر). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر المذيعة تسابيح مبارك تعبر عن حزنها لإغتيال القيادي بحكومة تأسيس: (شاب هميم التقيته في نيروبي ويحمل جواز سفر أميركي ما يعني أن لديه فرصة أخرى في الحياة)



