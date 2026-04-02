طقس الإمارات المتوقع غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وحركتها شمالية غربية وسرعتها تتراوح بين 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س على البحر.

الموج في الخليج العربي متوسط يضطرب أحياناً نهاراً. ويحدث المد الأول عند الساعة 14:08 والمد الثاني عند 02:10، والجزر الأول عند الساعة 19:54 والجزر الثاني عند الساعة 08:29.

في بحر عمان، الموج خفيف. ويحدث المد الأول عند الساعه 11:03 والمد الثاني عند الساعة 22:22، والجزر الأول عند الساعة 16:39، الجزر الثاني عند الساعة 56 :04.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 25 21 90 40

دبي 26 20 90 35

الشارقة 25 20 90 40

عجمان 24 22 90 40

أم القيوين 25 19 85 40

رأس الخيمة 27 19 85 35

الفجيرة 29 22 75 45

العـين 25 19 90 40

ليوا 27 20 60 20

الرويس 26 19 60 35

السلع 30 20 60 20

دلـمـا 26 22 75 45

طنب الكبرى / الصغرى 24 23 80 60

أبو موسى 23 22 80 70.