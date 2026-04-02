وفاة طفل غرقاً في تجمع لمياه الأمطار في الشارقة

ابوظبي - سيف اليزيد - حذرت القيادة العامة لشرطة الشارقة، أولياء الأمور من خطورة الاقتراب أو السباحة في أماكن تجمع مياه الأمطار والأودية، لما قد تشكله من مخاطر جسيمة على سلامتهم.

وأكدت ضرورة متابعة أماكن وجود أبنائهم، مبينة أن تجمعات مياه الأمطار تتسم بتفاوت أعماقها، وصعوبة تقدير خطورتها، إلى جانب احتمال الانزلاقات المفاجئة ووجود تكوّنات طينية غير مستقرة، ما يزيد من خطر التعرض لحوادث الغرق أو الإصابات البليغة.

وقالت القيادة العامة لشرطة الشارقة، في منشور على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي "تلقت غرفة العمليات البلاغ في تمام الساعة (7:05) مساء يوم أمس الأربعاء، بشأن حادث غرق لطفل في إحدى تجمعات مياه الأمطار".

وأضافت "على الفور، تحركت الفرق المختصة إلى موقع الحادث، وباشرت إجراءات الإنقاذ والإسعاف، حيث تم نقل الطفل إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة".

وأعربت القيادة العامة لشرطة الشارقة عن خالص تعازيها ومواساتها لأسرة الطفل، مؤكدة أهمية تعزيز الرقابة الأسرية، وتوعية الأبناء بمخاطر السباحة في المواقع غير المخصصة، والالتزام بالإرشادات الوقائية، بما يسهم في حمايتهم من المخاطر المحتملة.

وأكدت أن السلامة مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الجميع، داعية أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن أي سلوكيات قد تعرض الأطفال للخطر، عبر الرقم 901 للاستفسارات العامة، والحالات غير الطارئة، أو الاتصال على الرقم 999 في الحالات العاجلة والطارئة.