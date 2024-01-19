سعر الدولار في السوق السوداء يطير في السما ويتخطى كل التوقعات اليوم

الرياض - أميرة القحطاني - يعدّ سعر الدولار في السوق السوداء للعملات من أكثر القضايا الاقتصادية التي تهم كل المصريين في الوقت الراهن، ومن بين العملات التي تتلقى اهتمامًا كبيرًا هو الدولار الأمريكي، حيث يتابع المواطنون عن كثب سعر الدولار في السوق السوداء وتأثيره على الاقتصاد المصري، يعكس سعر الدولار في السوق السوداء حالة العرض والطلب على العملة الأجنبية وقدرة الاقتصاد المصري على تلبية احتياجاتها، وقد قفز سعر الدولار خلال الفترة الماضية ليصل لمستويات قياسية وتاريخية لم تحدث من قبل.

سعر الدولار في السوق السوداء يواصل الارتفاع

على مدى الفترة الأخيرة، شهد سعر الدولار في السوق السوداء ارتفاعًا مستمرًا، حيث تخطى حاجز الـ60 جنيهًا مقابل الدولار الواحد اليوم الموافق 19 يناير 2024، ويعود هذا الارتفاع إلى عدة عوامل أساسية تؤثر على سعر صرف الدولار في السوق السوداء، من بين هذه العوامل:

نقص العملة الأجنبية: تعاني مصر من نقص في العملة الأجنبية بسبب تراجع إيرادات السياحة وتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يؤدي إلى ضغط على سعر الدولار في السوق السوداء.

التضخم: يعد التضخم أحد التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر. وبما أن الدولار يُعتبر ملاذًا آمنًا للمستثمرين، فإن ارتفاع معدل التضخم يجعل المواطنين يلجؤون إلى شراء الدولار لحماية قيمة أموالهم.

واليكم اسعار الدولار اليوم 19 يناير 2024 في السوق السوداء:

سجلت قيمة 1 دولار أمريكي اليوم داخل السوق السوداء مبلغ 60.5 جنيه مصري.

سجلت قيمة 5 دولار أمريكي اليوم داخل السوق السوداء مبلغ 302.6 جنيه مصري.

سجلت قيمة 10 دولار أمريكي اليوم داخل السوق السوداء مبلغ 605.2 جنيه مصري.

سجلت قيمة 25 دولار أمريكي اليوم داخل السوق السوداء مبلغ 1,513.0 جنيه مصري.

سجلت قيمة 50 دولار أمريكي اليوم داخل السوق السوداء مبلغ 3,026.0 جنيه مصري.

سجلت قيمة 100 دولار أمريكي اليوم داخل السوق السوداء مبلغ 6,052.0 جنيه مصري.

سجلت قيمة 500 دولار أمريكي اليوم داخل السوق السوداء مبلغ 30,260.0 جنيه مصري.

سجلت قيمة 1000 دولار أمريكي اليوم داخل السوق السوداء مبلغ 60,520.0 جنيه مصري.

تداعيات سعر الدولار في السوق السوداء على المواطنين

يعاني المواطنون المصريون من تداعيات ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء بشكل مباشر، فزيادة تكلفة الدولار يجعل من الصعب على الأفراد تلبية احتياجاتهم الأساسية وشراء السلع الأساسية بأسعار معقولة، بالإضافة إلى ذلك، يؤثر ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء على قدرة المواطنين على تحويل الأموال وإرسال حوالات للخارج، وقد أخذت الحكومة تدابير للتصدي لارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء وتقليل تأثيره على الاقتصاد والمواطنين، تشمل بعض هذه الإجراءات:

زيادة توفير العملة الأجنبية: تعمل الحكومة على زيادة تدفقات العملة الأجنبية من خلال تشجيع الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الصادرات وزيادة إيرادات السياحة.

تشديد الرقابة ومكافحة التلاعب: تعمل الحكومة على تشديد الرقابة على السوق السوداء ومكافحة أعمال التجارة غير المشروعة والتلاعب بسعر الدولار.

تحفيز الاستثمارات المحلية: يعمل الحكومة على توفير بيئة استثمارية مناسبة للمستثمرين المحليين، وذلك لتعزيز الاقتصاد المحلي وزيادة العرض من العملة الأجنبية.

اقرأ أيضا