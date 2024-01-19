تراند اليوم : أيقونة الصبر وائل الدحدوح يصل إلى العاصمة القطرية لتلقي العلاج آثر أصابته بعد الاستهداف الإسرائيلي

الرياض - أميرة القحطاني - وصل وائل الدحدوح مراسل قناة الجزيرة في غزة إلى العاصمة القطرية الدوحة على متن طائرة إجلاء قطرية استقلها من مطار العريش الدولي الذي يقع بمحافظة شمال سيناء في مصر بعد خروجه من معبر رفح الحدودي. وسيتلقى وائل العلاج في الدوحة إثر إصابته بقطع في أوتار يده التي يعاني منها على إثر القصف الإسرائيلي الذي استهدفه هو وزميله المصور الشهيد سامر أبو دقة يوم 15 ديسمبر خلال تغطية صحفية في خان يونس.

ومن المنتظر أن يخضع الدحدوح خلال الأيام المقبلة لعملية جراحية في ذراعه، لعلاج الإصابة التي نتجت عن استهدافه من قبل الاحتلال الإسرائيلي أثناء أداء دوره المهني في تغطية العدوان على قطاع غزة.

تعليق وائل الدحدوح قبل وصوله إلى قطر لبداية تلقي العلاج

وائل الدحدوح بعد دخوله إلى الأرضي المصرية بعد عبوره معبر رفح البري متجها بعدها إلى العاصمة القطرية الدوحة لبداية تلقيه العلاج في يده عقب استهدافه بطائرة مسيره إسرائيلية أثناء تغطية الصحفية في خان يونس هو وزميله المصور الصحفي سامر أبو دقة الذي استشهد نتيجة القصف الإسرائيلي المتعمد للصحفين ولسكان غزة.

قال الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح الحمد الله على كل حال وهذا اليوم يعتبر رحلة علاج وان شاء الله يكشف الله الغمة وتتوقف الحرب وتتوقف المعاناة.. وربنا يعين شعبنا على الحصول على حقوقه بمساعدة الأشقاء في مصر وفي قطر وفي كل العالم العربي والإسلامي

وأضاف الدحدوح ان شاء الله أعود إلى رأس عملي بعد علاج يدي.

سبب اطلاق أيقونة الصبر على مراسل الجزيرة وائل الدحدوح

أطلق ناشطون الفيس بوك ومنصة أكس توتير سابقا على الصحفي الفلسطيني الذي يعمل مراسل في قناة الجزيرة القطرية بأيقونة الصبر والصمود بسبب فقدانه لأحبائه في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ويذكر أن وائل قد تلقى خبر على الهواء مباشرة فيما كان يغطي الغارات الإسرائيلية المتواصلة على غزة بأن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت منزلاً نزح إليه عدد من أفراد عائلته في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة أسفر عن استشهاد زوجته وابنه الأصغر البالغ من العمر 15 عاما وابنته ذات الست أعوام وحفيده الرضيع يوم 25 أكتوبر الماضي، ولم يمضي على الحادث سوى بضعة أسابيع حتى استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية أخرى الدحدوح نفسه ورفيقه المصوّر سامر أبو دقة مما أدى إلى إصابة الأول في يده واستشهاد الثاني.

ثم بعد ذلك في السابع من يناير الجاري قتلت طائرة مسيّرة ابنه البكر حمزة، الصحفي في قناة الجزيرة وزميله مصطفى ثريا عندما استهدفت طائرة الاحتلال سيارتهما في غزة.

وبالرغم من عظيم فقده لأحبائه ظهر مراسل الجزيرة وائل الدحدوح في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع تفاعل معه عدد كبير من نشطاء الفيس بوك وأكس وهو يلعب كرة القدم مع النازحين داخل مستشفى ناصر في خان يونس جنوبي غزة.