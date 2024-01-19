تراند اليوم : نظام جديد سيقضي على بعبع الثانوية العامة تعرف عليه وعلى موعد تطبيقه

الرياض - أميرة القحطاني - صرح وزير التربية والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي أن نظام الثانوية العامة الحالي سوف يختفي ليحل بدلاً منه نظام جديد يتناسب مع ميول وقدرات طلاب الثانوية العامة.

وأضاف الوزير حجازي خلال كلمته العامة في مجلس الشيوخ أنه سيكون هناك مشروع جديد وقانون لهذا الأمر سيتم طرحه للحوار المجتمعي بشكل مستفيض خاصة أنه سيكون مشروع من المشاريع المهمة التي تخص قطاع عريض من الشعب المصري، ومن ثم لابد من حوار مجتمعي لمشروع القانون المرتقب الذي سيقضي على بعبع الثانوية العامة.

وتابع أنه بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وجه بضرورة عدم مفاجئة المواطنين بشأن مشروع القانون المرتقب الخاص بالثانوية العامة ولهذا سيتم طرحة في حوار مجتمعي.

موعد تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد

أكد وزير التربية والتعليم الدكتور حجازي أن النظام الجديد لا ينطبق على طلبة الثانوية العامة هذا العام حتى لا يحدث لغط في هذا الأمر وسيتم تطبيق هذا القانون أو المشروع الجديد اعتبارا من عام 2024 – 2025.

تفاصيل مقترح نظام الثانوية العامة الجديد

أكد حجازي أن وضع نظام الجديد للثانوية العامة يضمن تعدد محاولات الطالب في التقييم، كما أكد أن الرؤية العامة لتطوير منظومة المرحلة ترتكز على منح الطالب أكثر من فرصة للامتحانات من خلال تعدد محاولات التقييم فضلاً على أهمية تعدد المسارات وحرية الاختيار بين المسارات بما يناسب مع كل طالب وميولة وقدراته.

ومن جانبه قال شادي زلط المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم أن تصريحات الوزير أمام مجلس الشيوخ ليس جديد إنما هو استكمال لمنظومة التطوير فقد سبقه قبل أيام عقد اجتماع مع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي وتم مناقشة هذا الأمر لتحديد أطر التعاون المتعلقة بالمسارات الخاصة من نظام الثانوية العامة الجديد ومسار القبول بالجامعات.

وأضاف زلط خلال برنامج يحدث في مصر مع الإعلامي شريف عامر أن تطوير مرحلة الثانوية العامة اصبح أمر حتمي لا محالة، حيث أن الثانوية العامة بكل أعبائها ومشاكلها وحالة التوتر الذي يتحدث عنها أولياء الأمور مما دفع الوزير الدكتور رضا حجازي لتكون لدية رؤية وإصرار على تطوير هذه المنظومة بالكامل لتحقيق هدفين أساسيين وهما الأول تحقيق جودة تعليم عالية والأخر تخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور وأنهاء حالة التوتر المرتبطة باسم الثانوية العامة.

وتابع المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم أن هذه المنظومة المتطورة مرتبطة بالتطوير المنظومة بالكامل الذي بدأت بشكل تدريجي بالمرحلة الابتدائية ثم دخلت على المرحلة الإعدادية ثم تستكمل بالمرحلة الثانوية فهي المرحلة النهائية لمرحلة ما قبل التعليم الجامعي.