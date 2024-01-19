تراند اليوم : أسعار الحديد والأسمنت بالتفصيل اليوم الجمعة 19 يناير 2024 شوف وصل كام

الرياض - أميرة القحطاني - تُعد أسعار الحديد والأسمنت من أهم العوامل التي تؤثر على قطاع البناء والإنشاء في مصر، وفي هذا السياق، سنقدم لكم تحديثًا بتفاصيل أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 19 يناير 2024، وذلك حسب المصادر المحلية والبوابة الرسمية لمجلس الوزراء، وتشهد سوق الحديد والأسمنت تباينا كبيرا خلال الفترة الأخيرة وخاصة مع زيادة سعر الدولار في السوق الموازية مما ساهم في حدوث ارتفاع كبير في أسعار العقارات في مختلف أنحاء الجمهورية بشكل كبير.

أسعار الحديد اليوم

الحديد من أهم مكونات الانشاءات سواء في بناء المنازل والعمارات الأهلية أو انشاء المشروعات القومية مثل المدن الجديدة والكباري ويؤثر زيادة أسعاره على كافة المشاريع في مصر واليكم بالتفصيل آخر الأسعار اليوم الجمعة الموافق 19 يناير 2024:

حقق سعر طن الحديد الاستثماري سعر 42,288 جنيهًا، مع زيادة قدرها 79 جنيهًا.

حقق حديد عز سعرًا نحو 43,620 جنيهًا، بتراجع قدره 169 جنيهًا.

حقق سعر طن حديد المصريين اليوم نحو 39,500 جنيه.

حقق سعر طن حديد مصر ستيل اليوم 39,000 جنيه.

حقق سعر طن حديد العتال 39,500 جنيه.

حقق سعر طن حديد المعادي نحو 38,500 جنيه.

حقق سعر طن حديد الكومي 38,000 جنيه.

حقق سعر طن حديد المراكبي 39,500 جنيه.

حقق سعر طن حديد عطية 39,200 جنيه.

حقق سعر طن حديد العشري 39,000 جنيه.

تحديث أسعار الأسمنت اليوم

تعد مصر من الدول الرائدة في مجال صناعة الأسمنت على المستوى الاقليمي والعالمي وبها العديد من المصانع الكبرى التي تساهم في توفير احتاجات السوق المحلي من الأسمت واليكم الأسعار:

حقق طن الأسمنت الرمادي سعر 2,369 جنيهًا.

حقق طن أسمنت المسلح سعر 1,750 جنيهًا.

حقق طن أسمنت النصر سعر 1,700 جنيه.

حقق طن أسمنت وادي النيل سعر 1,680 جنيهًا.

حقق طن أسمنت المخصوص سعر 1,700 جنيه.

حقق طن أسمنت طرة وحلوان سعرـ 1,710 جنيهات.

حقق طن أسمنت السهم سعر 1,680 جنيهًا.

حقق طن الأسمنت الأبيض سعر 3,600 جنيه.

حقق طن الأسمنت سوبر سيناء سعر 3,450 جنيهًا.

حقق طن أسمنت الواحة الأبيض سعر 3,550 جنيهًا.

حقق طن أسمنت الواحة المخلوط سعر 1,130 جنيهًا.

اقرأ أيضا