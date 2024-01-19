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تراند اليوم : أسعار الحديد والأسمنت بالتفصيل اليوم الجمعة 19 يناير 2024 شوف وصل كام

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الرياض - أميرة القحطاني - تُعد أسعار الحديد والأسمنت من أهم العوامل التي تؤثر على قطاع البناء والإنشاء في مصر، وفي هذا السياق، سنقدم لكم تحديثًا بتفاصيل أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 19 يناير 2024، وذلك حسب المصادر المحلية والبوابة الرسمية لمجلس الوزراء، وتشهد سوق الحديد والأسمنت تباينا كبيرا خلال الفترة الأخيرة وخاصة مع زيادة سعر الدولار في السوق الموازية مما ساهم في حدوث ارتفاع كبير في أسعار العقارات في مختلف أنحاء الجمهورية بشكل كبير.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم بالتفصيل اليوم الجمعة 19 يناير 2024 شوف النهاردة وصل كام

أسعار الحديد اليوم

الحديد من أهم مكونات الانشاءات سواء في بناء المنازل والعمارات الأهلية أو انشاء المشروعات القومية مثل المدن الجديدة والكباري ويؤثر زيادة أسعاره على كافة المشاريع في مصر واليكم بالتفصيل آخر الأسعار اليوم الجمعة الموافق 19 يناير 2024:

  • حقق سعر طن الحديد الاستثماري سعر 42,288 جنيهًا، مع زيادة قدرها 79 جنيهًا.
  • حقق حديد عز سعرًا نحو 43,620 جنيهًا، بتراجع قدره 169 جنيهًا.
  • حقق سعر طن حديد المصريين اليوم نحو 39,500 جنيه.
  • حقق سعر طن حديد مصر ستيل اليوم 39,000 جنيه.
  • حقق سعر طن حديد العتال 39,500 جنيه.
  • حقق سعر طن حديد المعادي نحو 38,500 جنيه.
  • حقق سعر طن حديد الكومي 38,000 جنيه.
  • حقق سعر طن حديد المراكبي 39,500 جنيه.
  • حقق سعر طن حديد عطية 39,200 جنيه.
  • حقق سعر طن حديد العشري 39,000 جنيه.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم بالتفصيل اليوم الجمعة 19 يناير 2024 شوف النهاردة وصل كام

تحديث أسعار الأسمنت اليوم

تعد مصر من الدول الرائدة في مجال صناعة الأسمنت على المستوى الاقليمي والعالمي وبها العديد من المصانع الكبرى التي تساهم في توفير احتاجات السوق المحلي من الأسمت واليكم الأسعار:

  • حقق طن الأسمنت الرمادي سعر 2,369 جنيهًا.
  • حقق طن أسمنت المسلح سعر 1,750 جنيهًا.
  • حقق طن أسمنت النصر سعر 1,700 جنيه.
  • حقق طن أسمنت وادي النيل سعر 1,680 جنيهًا.
  • حقق طن أسمنت المخصوص سعر 1,700 جنيه.
  • حقق طن أسمنت طرة وحلوان سعرـ 1,710 جنيهات.
  • حقق طن أسمنت السهم سعر 1,680 جنيهًا.
  • حقق طن الأسمنت الأبيض سعر 3,600 جنيه.
  • حقق طن الأسمنت سوبر سيناء سعر  3,450 جنيهًا.
  • حقق طن أسمنت الواحة الأبيض سعر 3,550 جنيهًا.
  • حقق طن أسمنت الواحة المخلوط سعر 1,130 جنيهًا.

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