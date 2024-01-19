تراند اليوم : مدير المنتخب الأولمبي: ميكالي لم يتناول موضوع الثلاثة الكبار في أولمبياد باريس.. باستثناء هذا اللاعب

الرياض - أميرة القحطاني - صرح محمود حرب، مدير منتخب مصر الأولمبي، بأن المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي لم يتناول موضوع اختيار اللاعبين الكبار الثلاثة الذين سينضمون للفريق في أولمبياد باريس 2024، باستثناء نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح.

وكان منتخب مصر قد تأهل إلى أولمبياد باريس 2024 بعد تحقيقه المركز الثاني في بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا التي أقيمت في المغرب.

فيما أوضح حرب خلال مقابلته في برنامج “كورة كل يوم” على قناة “الحياة” أن “المنتخب الأولمبي وصل في 15 يناير وتدربنا أول أمس، وسنواجه مباراة أمام قطر في الإمارات اليوم في تمام الساعة 3 بتوقيت مصر، ولا توجد إصابات في الفريق”.

وأشار إلى أنهم “سيُجرون 4 مباريات ضد قطر والعراق والسعودية والإمارات، ولم يسبق لهم مواجهة منتخبات عربية من قبل، ومن المتوقع أن تكون البطولة قوية”.

وأضاف: “في شهر مارس سنواجه منتخبات من غرب آسيا، ومن ثم سنشارك في بطولة طولون في شهر يونيو، حيث ستشارك جميع المنتخبات المؤهلة للأولمبياد في هذه البطولة، ونهاية المطاف ستكون بالأولمبياد في شهر يوليو”.

وفيما يتعلق باللاعبين الكبار الثلاثة المقرر اختيارهم للانضمام للمنتخب المصري في الأولمبياد، صرح حرب بأن “بصرف النظر عن محمد صلاح الذي يمثل فخرًا لأي منتخب، إلا أنه الاسم الوحيد الذي أشار إليه ميكالي بشدة، ولم يحدد المدرب المراكز التي سيحتاجها، ولكن من المؤكد أن أي منتخب يتمنى وجود صلاح معه”.

وختم حديثه قائلاً: “الأولمبياد ليست ضمن الأجندة الدولية، وعندما نقرر استدعاء لاعبين كبار، سنخطر أنديتهم 3 أشهر قبل البطولة”.