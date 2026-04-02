سعر سهم كاتربللر (CAT) يتخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 02-04-2026

عزز سعر سهم كاتربللر CATERPILLAR, INC (CAT) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح السهم في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، وتداولاته بمحاذاة خط مل فرعي على المدى القصير داعم لهذا المسار، كما نلاحظ في الخلفية من ذلك بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السهم من تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه مساحة أكبر لتوسيع مكاسبه في الفترة القريبة المقبلة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 664.55$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 789.80$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد