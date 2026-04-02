سعر سهم Snowflake (SNOW) يحاول تصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 02-04-2026

عزز سعر سهم شركة تكساس انسترومينتز TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED (TXN) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السهم من تصريف تشبعه الشرائي بها، ما منحه تلك القدرة على تحقيق هذه المكاسب الحذرة، في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يضاعف من الضغوط السلبية المحيطة به.

لهذا فتوقعاتنا تميل نحو هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 201.40$، ليستهدف مستوى الدعم 184.90$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: حيادي