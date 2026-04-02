ارتفاع قياسي في أسعار الكبريت يضغط على منتجي النيكل في إندونيسيا ومنتجي النحاس في أفريقيا

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت عملة البيتكوين يوم الخميس، مواكبةً موجة خسائر أوسع في العملات المشفرة والأصول عالية المخاطر، بعد أن أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تصعيد العمليات العسكرية ضد إيران خلال الأسابيع المقبلة.

وانخفضت أكبر عملة مشفرة في العالم بعد بداية إيجابية نسبيًا لشهر أبريل، لكنها بقيت ضمن نطاق التداول الذي سيطر على أدائها خلال معظم العام. وهبطت بيتكوين بنسبة 2.9% لتصل إلى 66,465.7 دولار بحلول الساعة 01:29 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (05:29 بتوقيت غرينتش).

وقال ترامب مساء الأربعاء إن الولايات المتحدة ستكثف عملياتها العسكرية ضد إيران خلال الأسبوعين إلى الثلاثة أسابيع المقبلة، مشيرًا إلى أن واشنطن باتت قريبة من تحقيق أهدافها العسكرية.

وأضاف: “سنضربهم بقوة شديدة خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع المقبلة”، مكررًا ضرورة الحد من قدرات إيران النووية.

كما دعا ترامب إيران إلى قبول اتفاق أو مواجهة ضربات أمريكية تستهدف البنية التحتية للطاقة، وهو تهديد سبق أن أطلقه عدة مرات منذ اندلاع الصراع.

وأضعفت تصريحات الرئيس الأمريكي آمال تهدئة الحرب مع إيران، خصوصًا بعد إشارات سابقة هذا الأسبوع كانت توحي بإمكانية تقليص العمليات العسكرية.

من جانبها، نفت إيران في وقت سابق هذا الأسبوع أنها تواصلت مع الولايات المتحدة بشأن وقف إطلاق النار، مؤكدة عدم إجراء أي محادثات مباشرة منذ اندلاع الصراع قبل أكثر من شهر.

وتراجعت الأصول عالية المخاطر بشكل واسع عقب تصريحات ترامب، حيث سجلت الأسهم الآسيوية والعقود الآجلة في وول ستريت خسائر ملحوظة.

صناديق بيتكوين المتداولة تسجل أول تدفقات منذ أكتوبر

أظهرت بيانات شركة SoSoValue أن صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة سجلت أول تدفقات شهرية إيجابية في مارس منذ أكتوبر.

وسجلت صناديق البيتكوين الفورية المتداولة في البورصة تدفقات صافية بلغت 1.2 مليار دولار خلال مارس، بعد أربعة أشهر متتالية من خروج الاستثمارات. وجاء ذلك في وقت كانت فيه بيتكوين قد تراجعت بما يصل إلى 50% من أعلى مستوى قياسي سجلته في أكتوبر.

وخلال مارس، تفوقت بيتكوين على معظم الأصول المضاربية الأخرى، حيث سجلت مكاسب محدودة في حين تكبدت قطاعات أخرى مثل الأسهم والمعادن الثمينة خسائر كبيرة. ومع ذلك، لا تزال أكبر عملة مشفرة في العالم منخفضة بنحو 24% منذ بداية عام 2026، كما بقيت تتداول قرب مستوى 60 ألف دولار خلال معظم العام.

تراجع العملات الرقمية البديلة مع استمرار القلق بشأن إيران

كما تراجعت أسعار العملات المشفرة الأخرى على نطاق واسع مع تراجع شهية المخاطرة بسبب استمرار التوترات المرتبطة بالحرب مع إيران.

فقد هبطت ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم الإيثريوم بنسبة 4.7% إلى 2,049.22 دولار، بينما انخفضت عملة الريبل بنسبة 3.6% إلى 1.3139 دولار.