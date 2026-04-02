استخبارات واشنطن: طهران تتصلب في مواقفها وتشكيك في جدوى التفاوض مع ترامب

القاهرة - كتب محمد نسيم - كشفت تقارير استخباراتية أمريكية، اليوم الخميس، عن تقديرات تشير إلى عدم جاهزية طهران للدخول في مفاوضات جادة في المرحلة الراهنة، مؤكدة توجه القيادة الإيرانية نحو تشديد مواقفها السياسية بشكل ملحوظ.

وعزت المصادر الاستخباراتية هذا التصلب الإيراني إلى عاملين رئيسيين؛ الأول يتمثل في حالة "عدم الثقة العميق" تجاه الإدارة الأمريكية والرئيس دونالد ترامب، أما الثاني فيعود إلى شعور طهران بأنها تتحرك وتتفاوض من "موقع قوة" ميداني وسياسي.

وفي سياق متصل، أبدى كبار المسؤولين الأمريكيين شكوكاً حول إمكانية صياغة اتفاق مستقر وطويل الأمد. وتتصاعد المخاوف داخل أروقة الاستخبارات من أن أي تفاهمات قد يتم التوصل إليها لن تمنع تجدد المواجهات العسكرية أو الغارات الجوية في المستقبل، مما يجعل أفق الحل الدبلوماسي محفوفاً بالمخاطر.

المصدر : وكالات