الصحفية عائشة الماجدي: (لاحظت في الخرطوم مجموعة من الناس نشطة عايزة تبيع بيوتها وفي كمية عرض بيوت للبيع ما طبيعية)

كتبت الصحفية, الصحفية, السودانية, المعروفة عائشة الماجدي, تدوينة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, كشفت من خلالها عن اتجاه أصحاب منازل بالخرطوم, لبيعها.

وكتبت عائشة الماجدي, بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (لاحظت في الخرطوم مجموعة من الناس نشطة عايزة تبيع بيوتها وفي كمية عرض بيوت للبيع ما طبيعية في صفحات الفيس للعقارات).

وأضافت: (يا اخواني قولوا بسم الله دارك ما تبيعها ترابك ما تبيعوا قفلو لو عايز تهاجر لكن ما تبيع..السؤال: الجهة القاعدة تشتري بيوت الناس بشراهة دي منو؟).

محمد عثمان _ النيلين