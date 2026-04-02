خطط عسكرية أمريكية لهجوم بري "محتمل" يستهدف مواقع استراتيجية في إيران

القاهرة - كتب محمد نسيم - كشفت مجلة "ذا أتلانتيك" الأمريكية نقلاً عن مصادر مطلعة أن مسؤولين عسكريين في الولايات المتحدة يدرسون حالياً مخططات لشن هجومين بريين محتملين داخل الأراضي الإيرانية في تصعيد ميداني غير مسبوق.

وأوضحت المصادر أن الخيار الأول المطروح على طاولة البحث يستهدف السيطرة على جزيرة خارك الاستراتيجية التي تعد الشريان الرئيسي لصادرات النفط الإيرانية، بينما يركز الخيار الثاني على تنفيذ عملية برية تهدف للاستيلاء على مخزونات اليورانيوم المخصب داخل المنشآت النووية الإيرانية.

وفي سياق متصل، أكدت التقارير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لم يحسم أمره بعد بشأن الموافقة على أي من هذين الخيارين العسكريين، حيث تظل المقترحات بانتظار قرار سياسي نهائي من البيت الأبيض.

ورغم دقة هذه المخططات، إلا أن التقديرات العسكرية المسربة تشير إلى أن أياً من العمليتين لن تضمن إنهاء المواجهة العسكرية في غضون أسابيع قليلة، كما أنها لا تكفل انهيار النظام الحاكم في طهران أو النجاح في إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية في حال إغلاقه نتيجة لهذه التطورات.

