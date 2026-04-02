تكنولوجيا: حاسوب Yoga Slim 7x من لينوفو يتألق ببطارية استثنائية وأداء جبار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يستعد حاسوب Yoga Slim 7x في جيله الحادي عشر من لينوفو للتربع على عرش الأجهزة المحمولة كأفضل حاسوب من حيث عمر البطارية لعام 2026. ويعود الفضل في هذا الإنجاز إلى الاستخدام المتميز لمعالج Snapdragon X2 Elite المتطور من كوالكوم، والذي يقدم أداء ينافس أحدث معالجات انتل و AMD المتاحة في الأسواق، ورغم أن السعر المبدئي الذي يبلغ 900 دولار أمريكي يعتبر مغرياً إلا أن ظروف السوق الحالية قد تؤثر بشكل ملحوظ على هذا السعر.

ونشر أحد المراجعين التقنيين مقطعاً مرئياً لاستعراض هذا الحاسوب المحمول حيث برز عمر البطارية المذهل كأهم ميزة. ورغم عدم وصول الأداء إلى الأرقام الرسمية التي أعلنت عنها لينوفو والتي تبلغ 31 ساعة، إلا أن المعالج نجح في تحقيق زمن تشغيل يقترب من 25 ساعة متواصلة بفضل البطارية التي تبلغ سعتها 70 واطاً في الساعة، ليتفوق بذلك على معالجات الجيل السابق بفارق يبلغ 6 ساعات ويتجاوز أيضاً قدرات أحدث حواسيب ماك بوك اير من ابل.

وأظهرت اختبارات الأداء المتقدمة تفوقاً كبيراً لهذا المعالج الجديد على منافسيه في السوق. وسجل المعالج أداء يتجاوز معالجات Ryzen AI 9 HX 470 و Core Ultra X9 388H وشريحة M5 بنسبة تبلغ 20% في اختبارات الأنوية المتعددة، ورغم تأخره عن شريحة ابل في أداء النواة الواحدة إلا أنه يتفوق على باقي المنافسين، والأهم من ذلك هو قدرة الحاسوب على تقديم نفس مستويات الأداء القوية سواء عند توصيله بالتيار الكهربائي أو عند الاعتماد كلياً على البطارية.

وشهد الجانب البرمجي تحسناً ملحوظاً حيث أصبحت معظم تطبيقات نظام ويندوز تعمل بشكل أصلي لتتجاوز مشاكل التوافق السابقة التي ظهرت خلال عام 2024. وتعتمد الألعاب بشكل أساسي على تقنية المحاكاة لتقديم أداء جيد جداً بدقة تبلغ 1080p مع إعدادات متوسطة، ولكن لا تزال هناك بعض التحديات التي تمنع تشغيل ألعاب شهيرة مثل فالورانت وليج أوف ليجيندز بسبب أنظمة مكافحة الغش التي لا تدعم هذه المعالجات حتى الآن، مما يمثل عائقاً مؤقتاً أمام عشاق الألعاب التنافسية.

ويأتي هذا الإصدار بوزن خفيف يبلغ 1.17 كيلوجرام مع تقليل مقاس الشاشة بحوالي 0.5 بوصة ليصبح 14 بوصة بدلاً من 14.5 بوصة في الجيل السابق. وتأتي الشاشة الرائعة من نوع OLED لتدعم دقة عرض تبلغ 2.8K ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتزاً مع سطوع يصل إلى 1100 شمعة وتغطية كاملة لنطاق ألوان P3 و aRGB، ويتميز الجهاز بنظام تبريد هادئ جداً وأربعة مكبرات صوت، ورغم الإعلان عن توفر الجهاز بذاكرة عشوائية تبلغ سعتها 16 جيجابايت بسعر يبدأ من 900 دولار أمريكي، إلا أن نقص المكونات قد يرفع السعر ليتجاوز 1000 دولار عند الإطلاق.