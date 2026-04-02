استهداف إسرائيليّ لطواقم إعلاميّة في القنيطرة

القاهرة - كتب محمد نسيم - استهدف الجيش الإسرائيلي، الأربعاء 1 أبريل 2026، طواقم إعلامية، أثناء محاولتها تغطية حادثة سقوط طائرة مسيّرة إيرانية في محافظة القنيطرة، جنوب غربي سورية.

وأفادت قناة "الإخبارية السورية" الرسمية بأن طاقمها، إلى جانب إعلاميين من وسائل إعلامية مختلفة، تعرضوا "لاستهداف مباشر بنحو 5 قذائف (لم يُحدد نوعها بدقة) سقطت على بعد أمتار قليلة منهم أثناء أداء مهامهم".

وأشارت القناة إلى وقوع حالات اختناق في صفوف الإعلاميين، وهو ما وثقته مقاطع مصورة أظهرت لحظة سقوط القذائف وتصاعد الدخان الكثيف الذي أحاط بالطواقم، ما أدى إلى تعثر وسقوط بعضهم أرضا.

المصدر : وكالات