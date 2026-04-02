تكنولوجيا: هاتف iQoo 15 Apex ينطلق رسمياً بمعالج متطور وبطارية ضخمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت ايكو هاتفها والجديد iQoo 15 Apex رسمياً داخل السوق الهندية ليقدم تجربة مميزة للمستخدمين. ويتميز هذا الإصدار المتقدم بتصميم خلفي فريد يجعله مختلفاً تماماً عن النسخة القياسية، حيث يضم الهاتف معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 الجبار مع بطارية ضخمة تبلغ سعتها 7000 مللي أمبير وشاشة متطورة من نوع M14 LTPO من سامسونج تدعم معدل تحديث يبلغ 144 هرتزاً لتلبية احتياجات محبي الأداء الفائق.

وكشفت ايكو التابعة لفيفو عن هذا الإصدار الجديد بعد نجاح إطلاق النسخة القياسية من الهاتف خلال العام الماضي. ويتميز إصدار أبيكس بتصميم يعتمد على التصوير المجسم مع طلاء ديناميكي مذهل على اللوحة الخلفية، ويحتفظ الهاتف بنفس المواصفات التقنية للنسخة القياسية مما يتيح للاعبين الاختيار بين ثلاثة ألوان جذابة تشمل تصميم أبيكس الجديد واللون الأبيض في إصدار ليجند واللون الأسود في إصدار ألفا لتناسب كافة الأذواق.

ويتوفر الهاتف الجديد حالياً للطلب المسبق بأسعار تنافسية ومغرية جداً. ويبدأ سعر الإصدار الأساسي المزود بذاكرة عشوائية تبلغ سعتها 12 جيجابايت ومساحة تخزين تبلغ 256 جيجابايت من 72999 روبية هندية أي ما يعادل 780 دولاراً أمريكياً، بينما يصل سعر الإصدار الأرقى المزود بذاكرة عشوائية تبلغ 16 جيجابايت ومساحة تخزين تبلغ 512 جيجابايت إلى 79999 روبية هندية أو 860 دولاراً أمريكياً، مع تقديم سماعات لاسلكية مجانية للمشترين قبل بدء المبيعات الرسمية في يوم 5 أبريل.

ويعتمد هذا الهاتف المبتكر في أدائه على معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 القوي مقترناً مع ذاكرة عشوائية تصل سعتها القصوى إلى 16 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية واسعة تبلغ 512 جيجابايت. ويحتوي الجهاز على نظام تبريد متطور تبلغ مساحته 8000 مليمتر مربع لتبديد الحرارة بكفاءة عالية، بالإضافة إلى بطارية عملاقة تبلغ سعتها 7000 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 100 واط والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 40 واطاً لضمان استمرارية اللعب لفترات طويلة.

ويضم الهاتف شاشة رائعة من نوع OLED يبلغ مقاسها 6.85 بوصة وتدعم دقة عرض 2K مع معدل تحديث متغير يبلغ 144 هرتزاً. ويحتوي النظام على كاميرا رئيسية وكاميرا فائقة الاتساع وكاميرا مقربة تدعم التقريب البصري بمعدل يبلغ 3x وتأتي جميعها بدقة تبلغ 50 ميجابكسل، ويعمل الجهاز بنظام OriginOS 6 المبني على نظام Android 16 مع التزام الشركة بتقديم خمسة تحديثات رئيسية لنظام التشغيل وست سنوات من التحديثات الأمنية المستمرة حتى عام 2032.