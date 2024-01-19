تراند اليوم : رئيس لجنة التحكيم في إنجلترا يعترف: ليفربول كان يستحق ضربة جزاء أمام آرسنال

الرياض - أميرة القحطاني - أعرب رئيس لجنة التحكيم في إنجلترا، هوارد ويب، عن رأيه بأن فريق ليفربول كان يستحق ضربة جزاء خلال مباراته ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز.

فقد انتهت المباراة بالتعادل بهدف لمثله في ديسمبر الماضي، وأثيرت جدلاً حول عدم احتساب الضربة الجزاء لصالح ليفربول بعد لمس يد لاعب آرسنال مارتن أوديجارد.

على الرغم من استخدام تقنية الفيديو، لم يقرر الحكم احتساب الضربة الجزاء. في تصريحاته لصحيفة “ديلي ستار” الإنجليزية، قال ويب: “أشعر أنها كانت ضربة جزاء، الحكم رأى أن أوديجارد انزلق ولامست يده الكرة”.

وأضاف: “هناك فارق مهم بالنسبة للسقوط، بالإضافة إلى أن أوديجارد سحب ذراعه نحو جسده بشكل متعمد، مما يعطيه ميزة كبيرة، وكان من المتوقع حتمًا أن يحتسب الحكم ضربة جزاء في تلك الحالة”.

الجدير بالذكر أنه بعد 20 مباراة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023/2024، يتصدر ليفربول الترتيب برصيد 45 نقطة، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الوصيف، حيث حقق ليفربول الفوز في 13 مباراة، وتعادل في 6، وخسر في مباراة واحدة. سجل الفريق 43 هدفًا واستقبل 18 هدفًا، بفارق أهداف 25 هدفًا.

بينما، حقق مانشستر سيتي الفوز في 13 مباراة، وتعادل في 4، وخسر في 3 مباريات. سجل الفريق 48 هدفًا واستقبل 23 هدفًا، بفارق أهداف 25 هدفًا أيضًا.