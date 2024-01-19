تراند اليوم : “منتخب مصر أمام اختبار صعب”.. ماذا يحتاج الفراعنة للتأهل إلى دور الـ 16 في أمم إفريقيا؟

الرياض - أميرة القحطاني - في لقاء ثاني جولات دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا 2023، حقق منتخب مصر تعادلًا إيجابيًا جديدًا بنتيجة (2-2) مع منتخب غانا في مباراة أقيمت على ملعب استاد فيليكس “هوفويت بوانيي” في كوت ديفوار.

بعد هذه المباراة، يحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجوعة الثانية برصيد نقطتين من مباراتين، في حين يتصدر منتخب الرأس الأخضر المجموعة بثلاث نقاط من مباراة واحدة، بينما يبقى منتخب موزمبيق في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، في حين يحتل منتخب غانا المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة أيضًا.

وبناءً على هذه النتائج، يفتح خروج منتخب مصر للتأهل إلى دور الستة عشر في حالة فوز منتخب الرأس الأخضر على منتخب موزمبيق. سيضمن الفريق الأخضر التأهل لدور الستة عشر إذا نجح في تحقيق الفوز على موزمبيق اليوم الجمعة، حيث سيصل إلى النقطة السادسة، بينما سيظل رصيد موزمبيق عند نقطة واحدة ليكون ترتيب المجموعة كالتالي: 1/ الرأس الأخضر: 6 نقاط من مباراتين 2/ مصر: نقطتين من مباراتين 3/ موزمبيق: نقطة واحدة من مباراتين 4/ غانا: نقطة واحدة من مباراتين

ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى دور الـ 16 في كأس الأمم الإفريقية 2023؟

إذا حقق منتخب مصر فوزًا على الرأس الأخضر في المباراة الثالثة يوم الإثنين، سيتأهل كوصيف للمجموعة. وإذا تعادل منتخب مصر مع الرأس الأخضر، سيصل المنتخب إلى النقطة الثالثة، مما سيؤدي إلى تأهله في حال تعادل موزمبيق مع غانا، وإلى خروج مصر من البطولة في حال فوز أي منهما.

وإذا خسر منتخب مصر أمام الرأس الأخضر وفاز أيٌ من موزمبيق أو غانا، ستكون نتيجة خروج مصر من البطولة. إذا تعادلت مباراة موزمبيق وغانا، سيتم اللجوء إلى المواجهات المباشرة وفارق الأهداف.

إذا تعادل الرأس الأخضر مع موزمبيق، سيصل بفارق الأهداف للنقطة الرابعة في صدارة المجموعة، ونقطتين لكل من مصر وموزمبيق، ونقطة واحدة لغانا.

في هذه الحالة، سيحتاج منتخب مصر للفوز على الرأس الأخضر للوصول للنقطة الخامسة وضمان التأهل للدور المقبل.

وإذا تعادل منتخب مصر مع الرأس الأخضر، وفاز أيٌ من موزمبيق أو غانا، سيكون مصير مصر خارج المنافسة، في حين سيتم اللجوء لفارق المواجهات المباشرة ومن ثم فارق الأهداف.

وإذا خسر منتخب مصر أمام الرأس الأخضر، سيعني ذلك خروجه من البطولة مبكرًا.

وإذا فاز موزمبيق على الرأس الأخضر، ستكون موزمبيق في المركز الأول برصيد 4 نقاط والرأس الأخضر كوصيفٍ بثلاث نقاط، ثم مصر نقطتين في المركز الثالث وغانا نقطة واحدة في المركز الرابع.

في هذه الحالة، سيحتاج منتخب مصر للفوز على الرأس الأخضر دون الحاجة لانتظار نتيجة موزمبيق وغانا لضمان التأهل.

وإذا تعادل منتخب مصر مع الرأس الأخضر أو خسر، سيعني ذلك خروجه من البطولة بشكل مبكر.