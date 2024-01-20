تراند اليوم : اليوم السابع: ظهرت الان نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس الدور الاول

الرياض - أميرة القحطاني - اليوم السابع نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الاول والتي ننشرها لكم على هذا المقال في موقعكم موقع مصر فايف، حيث اعتمدها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي ضمن درجات الثانوية المصرية للعام الدراسي 2022-2023 بنسب نجاح مرتفعة عن العام الماضي، تنشر وزارة التعليم تفاصيل وإحصائيات حول نتيجة الثانوية العامة بالاسم على فيسبوك يوم الأحد 30 يوليو الساعة 10 صباحًا عبر الصفحة الرسمية لوزارة التعليم.

اليوم السابع نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

أصدرت وزارة التربية والتعليم المصرية منشورًا على فيسبوك يطلب من الطلاب أن يكونوا حذرين من الاستماع إلى الشائعات المتداولة التي تتناول نتائج الثانوية العامة لعام 2023 وصدورها واعتمادها برقم الجلوس. وأوضحت الوزارة أنه لن تظهر النتائج قبل إجراء الاعتماد النهائي. وكان قد تم تحديد موعد نشر النتيجة يوم 1 أغسطس في موقع اليوم السابع، لكن الموقع قد نشر بالفعل النتيجة في 30 يوليو، مما جعل جميع الطلاب ينتظرونها بفارغ الصبر. ورغم أن التأخير في نشر النتائج كان غير متوقع، إلا أنه يعتبر إيجابياً للطلاب والطالبات لأنه يمنحهم الوقت الكافي لإجراء المراجعات النهائية والتحضير بشكل جيد للاحتفال بنجاحهم بأكمل وجه.

أبنائي الطلاب والطالبات الأعزاء..أتوجه لكم بخالص التهنئة بمناسبة اعتماد نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣.

رسالتي لأبنائي الطلاب..نتيجة الامتحانات هي بداية لمرحلة جديدة أتمنى من الله عز وجل أن يجعل لكم فيها مستقبلا مشرقا يلبي أهدافكم وتطلعاتكم.. وأود أن أذكركم بأن النجاح فى الحياه العمليه ليس مرتبطا بالمجموع فى الثانوية العامة فاجتهدوا وثابروا واكتسبوا المهارات والمعرفة والقدرات فهي سبيلكم لتحقيق آمالكم ومواكبة تطورات العصر الذي بات فيه العلم والمعرفة وتطوير المهارات من الركائز الأساسية لوظائف المستقبل.

رسالتي لأولياء الأمور.. ثقوا في أبنائكم وفروا لهم الحب و الطمأنينة وادعموا اختياراتهم أيا كانت وساهموا في تطوير قدراتهم ومهدوا لهم السبل فصناعة النجاح والتفوق لا تتوقف عند النتائج فقط ولكن بامتلاك القدرات واستدامة تطويرها على أسس سليمة من التعلم والمعرفة.

وأتقدم بخالص الشكر والتقدير والامتنان لكافة العاملين فى وزاره التربية والتعليم وزملائي المعلمين لما بذلوه من جهد ضخم خلال عام دراسى كامل.

خالص الأمنيات بمزيد من النجاح والتفوق

أ.د رضا حجازى

وزير التربيه و التعليم و التعليم الفنى

قريبا ينشر موقع اليوم السابع بنشر نتيجة الثانوية العامة الدور الاول اليوم السابع 2023 برقم الجلوس والاسم فقط ضمن شهادة الدور الاول بالدرجات فقط في كافة الموادّ، وتم التأكيد على إعلان النتيجة بالترتيب بين الزملاء الطلاب على مستوى الجمهورية والإدارات والمدارس مساء اليوم في تمام الساعة السادسة مساءً، وسوف يوافيكم مصر فايف بكل جديد على مدار الساعة فابقوا معنا ونتمنى لكم النجاح في شهادة الثانوية العامة والتوفيق.

رابط نتيجة الثانوية العامة اليوم السابع بالاسم الدور الاول

تحديث: اعتمد الدكتور رضا حجازي #وزير_التربية_والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الدور الثانى لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2021 حيث وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الدور الاول 157 ألف و930 طالب/طالبة، حضر منهم 156 ألف و88 طالب/طالبة، وبلغ عدد الناجحين 138 ألف و475 طالب/طالبة بنسبة 88.7%، وكانت قد أوضحت الوزارة، أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الدور الاول عبر الموقع الإلكتروني للوزارة خلال ساعات.

توزيع درجات المواد التي تضاف لمجموع الطالب

الدرجة الكلية لمادة اللغة العربية من ٨٠ درجة.

الدرجة الكلية لمادة اللغة الإنجليزية من ٥٠ درجة.

الدرجة الكلية لمادة اللغة الأجنبية الثانية من ٤٠ درجة.

الدرجة الكلية لمادة الكيمياء من ٦٠ درجة.

الدرجة الكلية لمادة الفيزياء من ٦٠ درجة.

الدرجة الكلية لمادة الجيولوجيا والعلوم البيئية من ٦٠ درجة.

الدرجة الكلية لمادة الأحياء من ٦٠ درجة.

الدرجة الكلية لمادة الرياضيات البحتة من ٦٠درجة.

الدرجة الكلية لمادة الرياضيات التطبيقية من ٦٠درجة.

الدرجة الكلية لمادة الفلسفة من ٦٠ درجة.

الدرجة الكلية لمادة علم النفس من ٦٠ درجة.

الدرجة الكلية لمادة التاريخ من ٦٠ درجة.

الدرجة الكلية لمادة الجغرافيا من ٦٠ درجة.

توزيع درجات المواد التي لا تضاف لمجموع الطالب

الدرجة الكلية لمادة التربية الدينية الإسلامية من ٢٥ درجة.

الدرجة الكلية لمادة الاقتصاد والاحصاء من ٥٠ درجة.

الدرجة الكلية لمادة التربية الوطنية من ٢٥ درجة.

أوائل الشعبة الأدبية

سيف علاء الدين محمد صدقى إبراهيم من محافظة القاهرة.

عائشة هانى محمد فتحى عبد الحميد أبو عاصى من محافظة القاهرة

عز الدين أحمد العوضى رزق من محافظة القاهرة

عمرو خالد ناصر عفيفى من محافظة القاهرة

فايزة علي محمد محمود من محافظة الجيزة

فرح محمد قدرى إبراهيم حسن من محافظة الإسكندرية

محمد حاتم عبدالسلام عبد الوهاب من محافظة الجيزة

معاذ عبد الرحيم أحمد يونس من محافظة الجيزة

ندا عمر السيد محمد من محافظة الجيزة

نسمة محمد سليمان جسار من محافظة الغربية

أوائل الشعبة العلمية علوم

أميمة محمود أحمد عبد الله صالح من محافظة الدقهلية

حسن شفيق حسن شفيق الحادق من محافظة دمياط

زياد عادل السعيد محمد من محافظة البحيرة

كريم محمود رمزى أحمد محمد خالد من محافظة المنيا

كريم ناصر عبد الفتاح محمد سلام من محافظة البحيرة

كيرلس نوناى يعقوب فانوس من محافظة المنيا

محمد محمد التميمى محمد جوهر من محافظة الدقهلية

محمود محمد عبد الفتاح أحمد من محافظة أسيوط

معاذ عاطف عبد الفتاح سلام من محافظة بنى سويف

ياسمين شريف حسنى عبدالقادر من محافظة القاهرة

أوائل الشعبة العلمية رياضيات

إبرام جمال حنين جاد من محافظة أسيوط

أروى حسام مدحت محمد فوزى من محافظة القاهرة

أسامة محمد يوسف شبل نصار من محافظة المنوفية

باسل محمد بكر شعيب من محافظة دمياط

زياد محمد سعد حماد من محافظة القليوبية

مارسلينو سامر سعيد سيدهم من محافظة الغربية

محمد أحمد رزق أحمد إسماعيل من محافظة القاهرة

محمود أشرف السيد أبو حادى من محافظة الغربية

مرقس شنودة محارب راغب من محافظة القاهرة

مروان أحمد علي عبد السميع علي عفيفي من محافظة بورسعيد

نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة

اسم المادة نسب النجاح اللغة العربية 90% والحاصلين على أكثر من 95% أكثر 1.5% اللغة الأجنبية الأولى 91.3% والحاصلين على درجة 95% فأكثر نسبة 7.1% اللغة الأجنبية الثانية 91% والحاصلين على 95% فأكثر تجاوز 20% مادة التاريخ 90.2% والحاصلين على 95% فأكثر 0.1% امتحان الجغرافيا 91.6% والحاصلين على أكثر من 95% نسبة 1.9% مادة الفيزياء 91% والحاصلين على 95% فأكثر نسبة 2.9% مادة الكيمياء 88.9% والحاصلين على درجة 95% فأكثر 2.4% مادة الجيولوجيا 91.1% الحاصلين على درجة 95% فأكثر 5.2% مادة الرياضيات التطبيقية 88.5% والحاصلين على درجة 95% فأكثر 8.7٪؜ مادة علم النفس والاجتماع 93.9% والحاصلين على درجة 95% فأكثر نسبة 0.1% مادة الفلسفة والمنطق 91.9% والحاصلين على درجة 95% فأكثر نسبة 0.5% مادة الرياضيات البحتة 89.7 % والحاصلين على درجة 95% فأكثر نسبة 5.8% مادة الأحياء 90.6% والحاصلين على درجة 95% فأكثر نسبة 0.3%

تحديث: الآن وفي تمام الخامسة صباح اليوم السبت وجميع الطلاب يترقبون ظهور وصدور نتيجة الثانوية العامة اليوم السابع بالاسم ورقم الجلوس 2023 الدور الاول حيث سيتم إعلان الإحصائيات المتعلقة بها بعد خمس ساعات فقط من الآن، وتوجد حالات بحث مكثفة عن النتيجة في هذه الأوقات حيث أن العقول والقلوب لا تهدأ ولا تنام، بعد أن قررت وزارة التربية والتعليم أن موعد مؤتمر نتائج الثانوية العامة 2023 لتمرير الإعلان الرسمي عن تفاصيل وإحصائيات اوائل الثانوية العامة سيكون غدًا السبت 6 أغسطس الساعة 10 صباحًا. صفحة الفيسبوك الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتكنولوجيا.

ربط درجات الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس وهي خدمة متوفرة على موقع مصر فايف ستتوفر غدا السبت 6 آب 2023 بالاسم ورقم الجلوس وسوف نرصد ونرقب ونتابع معكم كل جديد.

خطوات استعلام نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢ الدور الاول

الولوج إلى رابط لنتائج الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس على موقع مصر فايف، حيث ويمكن الوصول إليه من خلال الضغط على الرابط التالي نتيجة الثانوية العامة اليوم السابع

على رابط درجات الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس على موقع مصر فايف يمكن للطالب الآن تسجيل اسمه ورقم جلوسه

وأخيراً الضغط على تسجيل الآن لتلقي نتائج دراستك الثانوية لعام 2023 بمجرد صدور الإعلان الرسمي.

كما يمكنك التعرف على اوائل الثانويه العامه

نتيجة الثانوية العامة 2023 موقع وزارة التربية والتعليم

تعتبر اليوم السابع نتيجة الثانوية العامة 2023 اليوم السابع برقم الجلوس والاسم لها أهمية كبيرة، وتعتني بهم الدولة، وتعتني بحياتهم الجامعية بشكل كامل حيث تعد محط أنظار الجميع في الوقت الحالي.

موقع نتيجه الثانويه العامه 2023 اليوم السابع الدور الاول

سيقوم وزير التربية والتعليم بالتعاون مع وزير التعليم العالي خلال الساعات القليلة المقبلة بإعلان الحد الأدنى للالتحاق بالجامعات ضمن تنسيق المرحلة الاولى بعد نشر اليوم السابع نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم.

كما يمكنك الحصول على نتيجه الثانويه العامه من مصر فايف من خلال ترك رقم جلوسك والاسم الدور الاول في تعليق لتصلك اليوم السابع نتيجه الثانوية العامة فور ظهورها.