فرصة مش هتتكرر .. البنك الأهلي الكويتي يفاجأ الجميع ويطرح شهادات بعائد 75%

الرياض - أميرة القحطاني - في الأسابيع الأخيرة، شهد القطاع المصرفي المصري إصدار شهادات ادخارية ذات عوائد مجزية، حيث أعلن البنك الأهلي وبنك مصر عن إصدار شهادات ذات عوائد تصل إلى 23.5% و27% على التوالي، مما يجعلها أعلى عوائد في القطاع المصرفي، وقد جمعت الشهادات التي أصدرها هذان البنكان حوالي 380 مليار جنيه خلال أول 14 يومًا من طرحها، وفي اطار متصل أعلنت العديد من البنوك منها البنك الأهلي الكويتي عن شهادات بعوائد ضخمة، نستعرض لكم الشهادات الجديدة في السطور التالية.

شهادات جديدة بعائد تراكمي 75%

أعلن البنك الأهلي الكويتي مصر عن طرح شهادة ثلاثية جديدة تتمتع بعائد تراكمي يصل إلى 75%، وتعتبر هذه الشهادة فرصة مثيرة للاهتمام للمستثمرين الذين يسعون لتحقيق عوائد مجزية على استثماراتهم، تأتي هذه الشهادة الثلاثية الجديدة بعائد ثابت تراكمي على الجنيه المصري، حيث يتم إضافة العائد التراكمي بنهاية المدة عند الاستحقاق في حساب العميل الجاري أو العادي، وتوفر الشهادة أيضًا إمكانية الاقتراض بنسبة تصل إلى 95% من قيمتها الإجمالية، مما يتيح للمستثمرين استخدامها كضمان للحصول على التمويل اللازم لمشاريعهم أو احتياجاتهم الشخصية.

ماذا يحدث في حال كسر الشهادات قبل موعد استحقاقها

يعد عائد الشهادة التراكمية المقدمة من البنك الأهلي الكويتي هذا الأعلى سعراً مقارنةً بنفس النوع من الشهادات المثيلة المقدمة في البنوك الأخرى، ومن المهم أن نلاحظ أن الشهادة تتيح للعملاء إمكانية الاستثمار بأقل مبلغ ممكن، حيث يمكن شراءها من أول ألف جنيه ومضاعفاتها، وفي حالة رغبة المستثمر في سحب الأموال المستثمرة قبل انتهاء أجل الشهادة، يتوجب عليه الانتظار لمرور عام واحد على شرائها، وسيتم خصم غرامة من إجمالي العائد وفقًا لجدول الاسترداد الذي يحدده البنك في كل عام.

شهادات بنك ال CIB الجديدة

وفي نفس السياق، أعلن البنك التجاري الدولي (CIB) مؤخرًا عن طرح شهادات ادخار ثلاثية أخرى بعائد ثابت يصل إلى 22% سنويًا على الجنيه المصري، ويتم صرف العائد على أساس شهري، ومع ظهور هذه الشهادات ذات العوائد المجزية في السوق المصرفية المصرية، يتاح للمستثمرين فرصة لاستثمار أموالهم بطرق مختلفة وتحقيق عوائد مرتفعة، ومع ذلك، يجب على المستثمرين أن يأخذوا في الاعتبار أن الاستثمار في الشهادات ينطوي على مخاطر مالية، وعليهم أن يقوموا بإجراء البحوث والتحليلات اللازمة والتشاور مع خبراء ماليين قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.

اقرأ أيضا