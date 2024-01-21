وظائف خالية بشركة الـ درويش “مطاعم bouchée” لجميع المؤهلات

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن شركة آل درويش، مالكة العلامة التجارية الشهيرة bouchée، عن وظائف شاغرة في فروعها بمصر الجديدة والتجمع الخامس، لجميع المؤهلات عليا ومتوسطة وفوق متوسط، ونستعرض الآن على مصر فايف تفاصيل الوظائف على النحو التالي:

وظائف مطاعم bouchée:

مطلوب موظفين سيلز داخل الفرع. مطلوب مسئول مبيعات أول. مطلوب رئيس باريستا. مطلوب باريستا. مطلوب شيف خباز. مطلوب ويتر. مطلوب استيوارد.

الشروط المطلوبة:

أوضحت الشركة أن الوظائف متاحة لحملة جميع المؤهلات “عالي / فوق متوسط / متوسط” ويشترط أن لا يزيد السن عن 28 سنة، وان يكون حسن المظهر، كما يتطلب تقديم موقف واضح من التجنيد.

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المميزات:

تقدم الشركة العديد من المزايا للعاملين بها كالتالي:

رواتب مجزيه.

تدريب مدفوع الأجر.

حوافز.

وجبه يوميا.

تأمينات طبيه واجتماعية.

بدل انتقال.

فرص للترقي.

كيفية التقديم على الوظائف

للراغبين في الالتحاق بالوظائف المعلنة يرجى التسجيل على الرابط التالي “وظائف شركة الـ درويش bouchée” عبر إدخال كافة البيانات المطلوبة من الاسم ورقم الهاتف والخبرات إن وجدت والمؤهل الدراسي، وغيرها من البيانات.