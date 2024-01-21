طريقة عمل الموكا بارد بالقشطة وأنواع أخرى

الرياض - أميرة القحطاني - الموكا من المشروبات الغنية بالنكهة واللذيذة، وهي عبارة عن مزيج من القهوة والشوكولاتة، ويمكن تقديمها ساخنة أو باردة، في هذه المقالة سنتعرف على طريقة عمل الموكا البارد بالقشطة، بالإضافة إلى طرق عمل أنواع أخرى من الموكا الباردة مثل الموكا بالكراميل والموكا فرابتشينو والموكا الساخنة بالشوكولاتة. طريقة عمل موكا بارد بالقشطة المقادير: ½ كوب قشطة

2 كوب حليب

2 ملعقة كبيرة بودرة كاكاو

1 ملعقة متوسطة كاكاو مر

1 ملعقة صغيرة نسكافيه

كوب آيس كريم دايت فانيليا

كوب ثلج

كوب ماء طريقة التحضير: ضعي جميع مقادير المشروب في الخلاط الكهربائي، واخلطيهم جيداً. اسكبي المشروب في أكواب التقديم، وضعي القشطة على الوجه للزينة. طريقة عمل الموكا باردة بالكراميل المقادير: كوب ونصف من الحليب السائل البارد

مكعبات من الثلج

ملعقتان كبيرتان من الكاكاو

ملعقة صغيرة من القهوة سريعة التحضير

مقدار فنجان قهوة من السكر

مغلف من الكريم كراميل

مغلف من كريمة الخفق

مغلف من سكر الكراميل طريقة التحضير: ضعي الحليب السائل، وبودرة الكريم كراميل، والكريمة في وعاء الخلاط الكهربائيّ. اخلطي المكوّنات السابقة جيداً على سرعةٍ عاليةٍ مدّةً تتراوح بين خمس وسبع دقائق تقريباً. أضيفي مكعبات الثلج، والكاكاو، والقهوة، والسكر، وسكر الكراميل، واخفقي المكوّنات لخمس دقائق إضافية. اسكبي موكا الكراميل في أكواب التقديم، وزينيها بالكاكاو وسكر الكراميل. طريقة عمل الموكا فروبتشينو المقادير: نصف كوب من الماء البارد

كوب من الحليب السائل

ملعقة كبيرة من القهوة سريعة التحضير

ملعقتان كبيرتان من الحليب المكثف المحلى

ملعقة كبيرة من الشوكولاتة الذائبة

سبع مكعبات من الثلج طريقة التحضير: ضعي الماء البارد، والحليب السائل في وعاء الخلاط الكهربائيّ، واخلطيهما جيداً حتّى تتكوّن رغوة على وجه الخليط. أضيفي القهوة، والحليب المكثف المحلى، والشوكولاتة، واستمري في الخلط حتّى تتجانس المكوّنات. ضعي مكعبات الثلج، واخلطي المكوّنات من جديد حتّى تتفتت. اسكبي الموكا فرابتشينو في أكواب التقديم، وزينيها بالقليل من القهوة البودرة، والشيكولاتة. طريقة عمل الموكا الساخنة بالشوكولاتة المقادير: ملعقتان صغيرتان من القهوة سريعة الذوبان

خمسون غراماً من قطع الشوكولاتة الداكنة

كوبان من الحليب السائل كامل الدسم

كوب من الماء

ملعقة كبيرة من الكريمة المخفوقة غير المحلاة طريقة التحضير: ضعي الحليب في قدرٍ، وسخنيه على نارٍ خفيفة، ثمّ أضيفي قطع الشوكولاتة. حركي المكوّنات السابقة جيداً حتى تذوب الشوكولاتة بشكلٍ كاملٍ. سخنّي الماء، وأضيفي له القهوة، وحركي بسرعة حتّى تذوب. أضيفي خليط القهوة إلى الشوكولاتة الذائبة، واتركيها على النار حتّى تسخن من جديد. وزعي موكا الشوكولاته في أكواب التقديم، وزينيها بالكريمة المخفوقة. هذه بعض الطرق البسيطة والسهلة لتحضير الموكا البارد بأنواعه المختلفة، والتي يمكنك تجربتها في المنزل والاستمتاع بها مع أفراد عائلتك أو أصدقائك.

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