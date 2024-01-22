أخد كام كل شهر لو أودعت 100 ألف جنية في البنك

الرياض - أميرة القحطاني - يسعى الكثير من المواطنين المصريين لاستثمار أموالهم والحصول على عائد شهري للاستفادة منه في تدبير متطلبات الحياة اليومية، وقد يقع البعض ضحية للنصب نتيجة لعدم الالمام بقواعد التجارة مما يعرض أموالهم للخطر، لذا تعد البنوك اختيار مثالي بالنسبة للكثير من المصريين ويتساءل الكثير من المواطنين عن المبلغ الذي سيحصل عليه بشكل شهري، إذا أودع مبلغ 100 ألف جنية في البنك طبقا لأحدث شهادات أعلن عنها بنك مصر والبنك الأهلي خلال الفترة الماضية.

اعرف الفائدة الشهرية لمبلغ 100 ألف جنية

طرح البنك الأهلي وبنك مصر شهادات جديدة بعائد 23.5% تصرف بشكل شهري، وتعد هذه الفائدة هي الأكبر في البنوك المصرية وتوفر ملاذ آمن لاستثمار الأموال، والحصول على عائد بشكل شهري دون التعرض لأي مخاطر على أصل أموالك، واليك الفائدة الشهرية طبقا للمبلغ المودع:

في حال ايداع مبلغ 100 ألف جنية ستحصل على 1916 جنية شهريا.

في حال ايداع مبلغ 50 ألف جنية ستحصل على 958 جنية شهريا.

في حال ايداع مبلغ 150 ألف جنية ستحصل على 2875 جنية شهريا.

في حال ايداع مبلغ 200 ألف جنية ستحصل على 3833 جنية شهريا.

في حال ايداع مبلغ 250 ألف جنية ستحصل على 4791 جنية شهريا.

في حال ايداع مبلغ 300 ألف جنية ستحصل على 5750 جنية شهريا.

في حال ايداع مبلغ 400 ألف جنية ستحصل على 7666 جنية شهريا.

عيوب عمل الشهادات البنكية

بعد أن استعرضنا الفوائد لعمل الشهادات والعوائد التي تجنيها بشكل شهري، يجب التنويه على وجود بعض العيوب لهذه الشهادات والتي يجب إدراكها بشكل جيد أهمها:

زيادة معدلات التضخم مما يقلل من قيمة الأموال عند استرداد المبلغ الأصلي بعد عام.

تجميد الأموال حيث لا يمكنك كسر الشهادة قبل عام.

في حال كسر الشهادة فقد تخسر جزء كبير من الأرباح.

اقرأ أيضا