أسعار الدولار اليوم الإثنين 22 يناير 2024

الرياض - أميرة القحطاني - استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري وذلك من خلال تعاملات اليوم حيث وصل سعر الدولار في بنك مصر اليوم إلى 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

أسعار الدولار

جاءت اليوم كالتالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:

وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم إلى 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس:

تم تسجيل سعر الدولار في بنك قناة السويس اليوم إلى 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية:

بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي:

وصل سعر الدولار فيه اليوم إلى 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري:

تم تسجيل سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم إلى 30.83 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:

وصل سعر الدولار فيه اليوم إلى 30.90 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في السوق السوداء

تم تسجيل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم إلى 61.25 جنيه للبيع و 60 جنيه للشراء.