أسعار الدولار اليوم الإثنين 22 يناير 2024

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الرياض - أميرة القحطاني - استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري وذلك من خلال تعاملات اليوم حيث وصل سعر الدولار في بنك مصر اليوم إلى 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.
أسعار الدولار
جاءت اليوم كالتالي:
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:
وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم إلى 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:
بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس:
تم تسجيل سعر الدولار في بنك قناة السويس اليوم إلى 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية:
بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي:
وصل سعر الدولار فيه اليوم إلى 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري:
تم تسجيل سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم إلى 30.83 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:
وصل سعر الدولار فيه اليوم إلى 30.90 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في السوق السوداء
تم تسجيل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم إلى 61.25 جنيه للبيع و 60 جنيه للشراء.
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