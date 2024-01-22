عروض كارفور لشهر يناير 2024 بمناسبة عيدها الـ 21.. مفاجآت ضخمة وتخفيضات مذهلة حتى 30 يناير

الرياض - أميرة القحطاني - عروض كارفور لشهر يناير 2024، حيث يترقب الملايين من الموطنين أحدث عروض كارفور، وذلك لما تقدمه من تخفيضات ضخمة وخصومات حصرية هائلة تصل إلى 60% على كافة السلع والمنتجات والأجهزة الكهربائية، حيث تفاجأ كارفور عملائها بمناسبة عيد ميلاده الحادي والعشرين، بخصومات هائلة، لتشمل مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية ومنتجات البقالة، بأفضل سعر في مصر، وتأتي عروض كارفور تحت شعار أفضل الأسعار وأحسن تقسيط، وتستمر عروض كارفور من اليوم وحتى 30 يناير 2024، ونستعرض الآن أحدث عروض مجلة كارفور لشهر يناير 2024.

عروض كارفور لشهر يناير 2024 الجزء الثالث

مع عيد ميلاد كارفور ال21 استمتع بأقوى عروض عيد ميلاد كارفور الجزء الثالث ابتداءًا من 22 يناير حتى 30 يناير، كما انه يقدم فرص لشراء كل اللي أنت محتاجه بالتقسيط من غير مقدم ومن غير فوائد، ولذلك تعد عروض كارفور من أقوى وأضخم العروض، وتشمل عروض كارفور تخفيضات ضخمة على الشاشات والثلاجات والغسالات والإلكترونيات والموبايلات وأجهزة اللاب توب والمفروشات وجهاز العروسة، وخصومات هائلة على مختلف السلع من اليوم وحتى 30 يناير 2024، في جميع فروع كارفور.

عروض كارفور على الأجهزة الكهربائية من اليوم وحتى 30 يناير 2024

شاشة فريش 40 بوصة بسعر 7599 جنية.

شاشة جاك 32 بوصة سمارت بسعر 5499 جنية.

شاشة ال جي 50 بوصة سمارت بسعر 18999 جنية.

شاشة سامسونج 50 بوصة سمارت بسعر 13499 جنية.

شاشة ال جي 65 بوصة سمارت بسعر 27699 جنية.

غسالة شارب أوتوماتيك تحميل علوي بسعر 16888 جنية.

غسالة تورنيدو أوتوماتيك بسعر 13749 جنية.

غسالة يونيون اير تحميل علوي بسعر 10499 جنية.

ثلاجة فريش 397 لتر نوفروست بسعر 27999 جنية.

ثلاجة شارب 480 لتر انفرتر بسعر 44699 جنية.

ثلاجة يونيون اير 545 لتر نوفروست بسعر 27499 جنية.

بوتاجاز فريش 5 شعلة بسعر 13129 جنية.

بوتاجاز يونيون اير 5 شعلة بسعر 9749 جنية.

مجلة عروض كارفور لشهر يناير 2024

تعد كارفور مصر من أكبر الأسواق التجارية، والتي تشمل العديد من الفروع في مختلف أنحاء الجمهورية، وتسعى دائمًا إلى تقديم أقوى العروض والتخفيضات على مدار العام، لتوفير كافة المستلزمات بأسعار مناسبة وبجودة عالية، لتقدم تجربة تسوق رائعة.