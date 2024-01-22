طريقة عمل القطايف بحشوات مختلفة.. وصفة شهية لرمضان

الرياض - أميرة القحطاني - القطايف من أشهر الحلويات الشرقية التي يقبل عليها الكثير من الناس في شهر رمضان المبارك، تتميز القطايف بتنوع حشواتها الشهية، والتي يمكن أن تكون مالحة أو حلوة، في هذا المقال، سنقدم لكم طريقة عمل القطايف بحشوات مختلفة، حتى تتمكنوا من تحضيرها في منزلكم بسهولة. طريقة عمل القطايف طريقة عمل عجينة القطايف المقادير: 2 كوب من الدقيق الأبيض

2 كوب ونصف من الماء الدافئ

ملعقة فانيليا

2 ملعقة كبيرة لبن (حليب) بودرة

2 ملعقة كبيرة خميرة

ملعقة من السكر طريقة التحضير: في وعاء عميق، ضعي الخميرة والسكر والماء الدافئ واللبن (الحليب) البودرة والفانيليا. قلبي المكونات جيدًا، ثم أضيفي الدقيق بالتدريج مع الخلط المستمر حتى تتكون عجينة سائلة. غطي العجينة واتركيها في مكان دافئ حتى تختمر لمدة 30 دقيقة. بعد مرور الوقت، سخني طاسة تيفال على نار متوسطة. باستخدام ملعقة بيضاوية، ضعي كمية من العجينة في الطاسة على شكل دائرة. اتركي العجينة حتى تنضج من الجانبين، ثم ارفعيها من الطاسة. ضعي القطايف على فوطة نظيفة حتى تبرد. طريقة حشوات القطايف المقادير: كوب من الكسرات المطحونة

كوب من الشوكولاتة الدهن

كوب من القشطة

مانجو مقطعة صغيرة

كوب من الزبيب وجوز الهند

نصف كوب من الكريز مقطع صغير طريقة التحضير: حضّري جميع المكونات. خذي قطيفة واحدة وضعي فيها الحشوة التي تفضلينها. أغلقي القطيفة بالضغط على الأطراف جيدًا حتى لا تتفتح أثناء القلي. طريقة القلي: سخني كمية من الزيت في طاسة على نار متوسطة. ضعي القطايف في الزيت واحدة تلو الأخرى. اقلبي القطايف على الجانبين حتى تنضج وتصبح ذهبية اللون. ارفعيها من الزيت وضعيها على مناديل ورقية لامتصاص الزيت الزائد. تقديم القطايف: قدمي القطايف ساخنة مع الشربات أو العسل. يمكنك أيضًا تزيين القطايف بالمكسرات أو الكريمة أو الفواكه. نصائح للتأكد من نجاح عجينة القطايف، تأكدي من أن الخميرة نشطة جيدًا، يمكنك اختبارها بوضع ملعقة صغيرة منها في كوب من الماء الدافئ مع ملعقة صغيرة من السكر، إذا بدأت الخميرة في التفاعل وظهرت فقاعات على سطح الماء، فهذا يعني أنها نشطة.

إذا كنتِ تريدين الحصول على قطايف رقيقة، يمكنك إضافة ملعقة كبيرة من نشا الذرة إلى العجينة.

يمكنك إضافة أي نوع من الحشوات التي تفضلينها إلى القطايف.

للتأكد من أن القطايف لا تتفتح أثناء القلي، اضغطي على الأطراف جيدًا قبل القلي. وبالهنا والشفا

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