حجز موعد التامينات الاجتماعية عبر الإنترنت.. احصل على المساعدة التي تحتاجها بسرعة وسهولة

الرياض - أميرة القحطاني - هل تواجه صعوبة في حجز موعد التأمينات الاجتماعية؟ لا مزيد من الانتظار في طوابير طويلة أو إجراء مكالمات هاتفية لا نهاية لها. اكتشف الطريقة الأكثر ملاءمة لحجز موعد للتأمين الاجتماعي عبر الإنترنت في بضع خطوات بسيطة.

خطوات حجز موعد إلكتروني

الطريقة الأولى: استخدام منصة أبشر الإلكترونية

انتقل إلى منصة أبشر الإلكترونية من خلال الرابط التالي: https://www.absher.sa

سجّل الدخول إلى حسابك أو أنشئ حسابًا جديدًا إذا لم يكن لديك حساب بالفعل.

بعد تسجيل الدخول، انقر على أيقونة “الخدمات” في الجزء العلوي من الصفحة.

حدد “الخدمات الإلكترونية” من القائمة المنسدلة.

في صفحة “الخدمات الإلكترونية”، انقر على “التأمينات الاجتماعية”.

حدد “حجز موعد” من القائمة المنسدلة.

أدخل المعلومات المطلوبة، مثل نوع الخدمة المطلوبة والمدينة والفرع الذي تفضل زيارته.

انقر على “بحث” لعرض المواعيد المتاحة.

حدد الموعد المناسب لك وانقر على “حجز”.

ستتلقى رسالة تأكيد على بريدك الإلكتروني أو رقم هاتفك المحمول.

الطريقة الثانية: الاتصال بخدمة العملاء

اتصل بخدمة العملاء على الرقم 19911.

اختر اللغة التي تفضلها.

اتبع التعليمات الصوتية للوصول إلى قسم حجز المواعيد.

أدخل المعلومات المطلوبة، مثل نوع الخدمة المطلوبة والمدينة والفرع الذي تفضل زيارته.

حدد الموعد المناسب لك.

ستتلقى رسالة تأكيد على بريدك الإلكتروني أو رقم هاتفك المحمول.

الطريقة الثالثة: زيارة أقرب فرع للتأمينات الاجتماعية

توجه إلى أقرب فرع للتأمينات الاجتماعية.

احصل على رقم تذكرة من جهاز توزيع التذاكر.

انتظر حتى يتم استدعاء رقم تذكرتك.

توجه إلى الموظف المختص وأخبره بنوع الخدمة التي تريدها.

سيساعدك الموظف في تحديد موعد مناسب لك.

ستتلقى رسالة تأكيد على بريدك الإلكتروني أو رقم هاتفك المحمول.

حجز موعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر الإنترنت هو طريقة سهلة وفعالة للحصول على المساعدة التي تحتاجها، باتباع الخطوات المذكورة أعلاه، يمكنك بسهولة حجز موعد في أي وقت وفي أي مكان.