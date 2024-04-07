موعد أول ايام عيد الفطر المبارك لعام 2024 في الدول العربية

الرياض - أميرة القحطاني - يُعد عيد الفطر المبارك أحد أهم الأعياد الإسلامية، حيث يحتفل المسلمون في جميع أنحاء العالم بانتهاء شهر رمضان المبارك، وهو شهر الصيام والعبادة، وتُحدد بداية ونهاية شهر رمضان من خلال رؤية الهلال، وهو ما يجعل أول أيام عيد الفطر متغيرًا من عام إلى آخر.

الحسابات الفلكية

وفقًا للحسابات الفلكية، فإن موعد عيد الفطر المبارك لعام 2024 يعتمد على رؤية هلال شهر شوال، والذي من المتوقع أن يكون يوم الأربعاء 10 أبريل 2024، وفي حال ثبتت رؤية الهلال في هذا اليوم، فإن عيد الفطر المبارك سيوافق يوم الخميس 11 أبريل 2024.

إعلان رسمي

يُعلن عن موعد عيد الفطر رسميًا في معظم الدول الإسلامية بعد اجتماع لجان التحري لرؤية الهلال، ويُتوقع أن تعلن المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي عن موعد العيد في مساء يوم الأربعاء 10 أبريل 2024.

موعد العيد في الدول العربية

من المتوقع أن يكون موعد عيد الفطر المبارك لعام 2024 في دول الخليج يوم الخميس الموافق 11 أبريل 2024، فيما قد تعلن بعض الدول العربية مثل المملكة المغربية وليبيا ولبنان عن موعد آخر لأول أيام عيد الفطر .

التحضير للعيد

يبدأ المسلمون في جميع أنحاء العالم في التحضير لعيد الفطر المبارك قبل حلوله بوقت كافٍ، وتشمل الاستعدادات شراء الملابس الجديدة، وإعداد الحلويات التقليدية، وتزيين المنازل. كما يقوم المسلمون بزيارة الأهل والأصدقاء وتبادل التهاني والهدايا.

أهمية العيد

يُعد عيد الفطر المبارك مناسبة مهمة للمسلمين، حيث يحتفلون بنهاية شهر رمضان المبارك، وهو شهر الصيام والعبادة. كما يرمز العيد إلى الوحدة والتضامن بين المسلمين في جميع أنحاء العالم