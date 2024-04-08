رقم ارامكس الموحد.. شركة ارامكس خدمة العملاء في السعودية والكويت وابوظبي aramex

الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر شركة أرامكس من الشركات الرائدة في مجال الشحن والنقل الدولي والمحلي السريع على مستوى الدول العربية والأجنبية، وتغطي خدماتها كافة أنواع النقل والشحن البري والجوي والبحري، وتتميز خدمات الشركة بأعلى مستويات الجودة، من خلال الدقة في المواعيد وضمان وصول الشحن في الأوقات المناسبةوأسعار تنافسية .

استطاعت أرامكس تحقيق نموها بشكل سريع بفضل الخبرة المكتسبة على مدار السنوات الماضية، ومن خلال توفير حلول الشحن والنقل الشاملة وخدماتها المتخصصة وحلولها المبتكرة بوسائل تكنولوجية حديثة سواء للشركات أو الأفراد، لضمان وصول الشحن إلى الوجهة النهائية بأسرع وقت وأقل تكلفة، وتكفلها باجراءات التخليص الجمركي وتمكين العملاء من تتبع شحناتهم من بداية الشحن وحتى الوصول .

وتمكنت أرامكس من إرساء معايير رائدة في مجال النقل السريع والخدمات اللوجستية بمنطقة الخليج العربي وبعض دول شمال أفريقيا، وبرزت كمافس قوي لبعض الشركات في مجال النقل والخدمات اللوجستية الشاملة .

وفرت شركة أرامكس لخدمات الشحن والنقل السريع العديد من الخدمات والحلول لعملاءها ومنها خدمات التجارة الالكترونية، الخدمات اللوجيستية، حلول الأعمال الصغيرة، إدارة السجلات، خدمة دروب آند شيب، خدمة شوب آند شيب،

رقم خدمة عملاء ارامكس

ننشر على “الخليج 365” أرقام خدمة العملاء بشركة أرامكس في بعض الدول العربية و رقم ارامكس خدمة العملاء السعوديه بالاضافة لعناوين ارامكس وأرقام مكاتب وفروع الشركة كما يلي :

رقم ارامكس جدة :

رقم أرامكس جدة : 966920027447

العنوان : الجوهرة، جدة 22416

أو رقم : 966126520088

العنوان : الشرفية، جدة 22234

فروع شركة أرامكس الرياض :

رقم أرامكس المجاني الرياض : 966570698356

العنوان : الرائد، الرياض 12356

رقم أرامكس الرياض :

رقم أرامكس المجاني مكة : 966530737324

العنوان : التنعيم، مكة 24223، السعودية

رقم أرامكس بالكويت :

رقم أرامكس مدينة الكويت : 9652439188 أو 9651820011

العنوان : السالمية مدينة الكويت .

رقم أرامكس دبي :

الشحن السريع رقم الهاتف : 971501465932

العنوان : شارع الشيخ زايد – الكوز – دبي

فرع الشحن السريع رقم : 971564218833

العنوان : شارع آل مكتوم – دبي

فرع الخدمات اللوجستية رقم الهاتف : 97142118464

فرع الشحن السريع يعمل على مدار 24 ساعة رقم الهاتف : 971600544000

رقم ارامكس الموحد في السعودية : 966920027447

رقم ارامكس الموحد في الامارات : 971600544000

أرقام وعناوين فورع أرامكس في السعودية :

فرع السليمانية:

السليمانية، شاريع الثلاثين أمام مطعم بيت الشاورما

رقم هاتف خدمة العملاء: 00966014160353

رقم ارامكس المجاني فرع سكاكا الجوف

الطريق الرئيسي، شارع الملك عبد العزيز

رقم هاتف خدمة عملاء ارامكس: 0096646252966

ارامكس خدمة العملاء

فرع عرعر

الطريق الرئيسي، شارع الملك عبد العزيز

رقم ارامكس خدمة العملاء: 0096646610664

هذا رقم خدمة عملاء ارامكس بالسعودية يمكنكم من خلاله التواصل مع أحد الموظفين على رقم 920027447، وبامكانكم أيضا التواصل مع خدمة عملاء ارامكس عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر على هذا الرابط من هنا

رقم ارامكس واتس أو رقم ارامكس المجاني أو رقم ارامكس الرئيسي أو رقم ارامكس للشكاوي أو رقم ارامكس خدمة العملاء أو Aramex :

رقم ارامكس الموحد : 920027447

رقم ارامكس الموحد (2) : 920035200

رقم ارامكس واتساب : 920035200

رقم ارامكس خارج السعودية : 920027447

رقم أرامكس الموحد في السعودية هو 920003388، وهو رقم مجاني يمكن الاتصال به من أي مكان في المملكة العربية السعودية. يوفر هذا الرقم وصولاً مباشرًا إلى فريق خدمة عملاء أرامكس، والذي يمكنه مساعدة العملاء في مجموعة متنوعة من الاستفسارات، بما في ذلك:

تتبع الشحنات

جدولة عمليات الاستلام والتسليم

الحصول على عروض أسعار للشحن

حل أي مشاكل أو استفسارات متعلقة بالشحن

رقم أرامكس الموحد متاح 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعملاء أيضًا الاتصال بخدمة عملاء أرامكس عبر البريد الإلكتروني أو من خلال نموذج الاتصال على موقع أرامكس الإلكتروني.

يوصى باستخدام رقم أرامكس الموحد للعملاء الذين لديهم استفسارات عاجلة أو يحتاجون إلى مساعدة فورية. بالنسبة للاستفسارات العامة أو غير العاجلة، يمكن للعملاء الاتصال بخدمة عملاء أرامكس عبر البريد الإلكتروني أو نموذج الاتصال على الموقع الإلكتروني.

فروع الامارات العربية المتحدة :

رقم ارامكس ابوظبي

أبوظبي مصفح – أبو ظبي منطقة المصفح الصناعية شارع 9 م ، رقم 15 ، بجانب رعاية سيارة صن شاين. أبو ظبي هاتف المكتب +971025551911 طريق المطار القديم منفذ – أبو ظبي طريق المطار. مبنى رقم 855 ، خلف نادي الجزيرة الرياضي ، بجانب العين للتأمين ، مبنى جامبو القديم أبو ظبي هاتف المكتب + 971600544000

ارامكس – أبو ظبي منطقة المصفح الصناعية ، M2 ، القطاع رقم 8 ، مبنى أبو ظبي هاتف المكتب +971 (2) 5551911

ديرة سيتي سنتر – دبي ديرة سيتي سنتر P3 الطابق الأرضي بالقرب من اتصالات ودو خدمة العملاء أسفل قاعة الطعام ، دبي هاتف المكتب +971 (600) 544000 كارفور ماركت تيكوم – دبي ارامكس لوكر – كارفور ماركت تيكوم. الموقع: بناية تو تاورز السكنية ، طريق الخيل الأول ، برشا هايتس (بجوار المتجر الرئيسي بجوار ماكينة الصراف الآلي / أمين الصندوق) دبي هاتف المكتب +971600544000 أرامكس لوكر – أم الرمول – دبي أرامكس لوكر – أم الرمول. المكان: مكتب أرامكس أم رمول ، طريق المطار ، دبي (خارج ، بجانب المدخل الرئيسي) دبي هاتف المكتب +971600544000 مركز أبتاون مردف – دبي أرامكس لوكر – أبتاون مردف سنتر. المكان: شارع الجزائر ، مركز أبتاون مردف ، الطابق السفلي ، موقف السيارات (بجوار مدخل قاعة الطعام ، بالقرب من موقف السيارات رقم 160 و 161 في موقف سيارات العنب) دبي هاتف المكتب +971600544000 الملا بلازا – دبي أرامكس لوكر – الملا بلازا. الموقع: طريق الإتحاد ، الملا بلازا (خارج ، على الجانب الأيسر من المدخل رقم 2) دبي هاتف المكتب +971600544000 شويترام، دبي مارينا – دبي أرامكس لوكر – شويترامز ، مرسى دبي. المكان: برج DEC ، شارع السباع ، موقف سيارات شويترامز (في نهاية موقف السيارات) دبي هاتف المكتب +971600544000 الغزال مول – دبي أرامكس لوكر – الغزال مول. المكان: شارع الثاني من ديسمبر (شارع الضيافة) ، الغزال مول (على طريق الخدمة بين مدخل المركز التجاري في شارع الثاني من ديسمبر وتشيبو / العلامات التجارية لعدد أقل من المحلات) دبي هاتف المكتب +971600544000 مركز مدن السلام – دبي أرامكس لوكر – مركز مدينة مدون السلام .الموقع: مركز مدينة مودون السلام (المنطقة الخارجية بجوار زهور ميدون حديقة الحضانة) دبي هاتف المكتب +971600544000 بارك ن شوب ، مجمع دبي للاستثمار – دبي أرامكس لوكر – بارك إن شوب ، مجمع دبي للاستثمار. الموقع: مجمع دبي للاستثمار ، قرية جرين كوميونيتي ، سوبر ماركت بارك ن شوب (بجانب المدخل الرئيسي) دبي مواعيد عمل المكتب SUN-SAT 12:00 ص – 11:59 م الإلكتروني الإلكتروني للمكتب [email protected] هاتف المكتب 971600544000 موتور سيتي – دبي أرامكس لوكر – موتور سيتي. الموقع: أبتاون موتور سيتي ، مبنى فوكس هيل 2 (داخل مواقف السيارات على مستوى الأرض ، بالقرب من مقهى ستاربكس ، صراف آلي بنك رأس الخيمة وسبينس) دبي مواعيد عمل المكتب SUN-SAT 12:00 ص – 11:59 م الإلكتروني الإلكتروني للمكتب [email protected] هاتف المكتب + 971600544000 الأبراج التنفيذية ، الخليج التجاري – دبي أرامكس لوكر – الأبراج التنفيذية ، الخليج التجاري. الموقع: الخليج التجاري ، أبراج دبي للعقارات ، مول باى أفينيو (خارج مداخل H & I ، بالقرب من متجر رويال أونلاين للزهور) دبي مواعيد عمل المكتب SUN-SAT 12:00 ص – 11:59 م الإلكتروني الإلكتروني للمكتب [email protected] هاتف المكتب +971600544000 أبراج سنترال بارك ، مركز دبي المالي العالمي – دبي أرامكس لوكر-سنترال بارك تاورز ، مركز دبي المالي العالمي ، خلف فندق دوسيت ثاني ، يقع في منطقة التجزئة على مستوى P2 (للدخول بالسيارة ، دخول زوار مستوى مواقف السيارات GF (ساعة مجانية) ، مدخل برج المكاتب بجوار مناطق K & J ، استخدام المصاعد ل مستوى P2 والمضي قدما في منطقة البيع بالتجزئة) دبي مواعيد عمل المكتب SUN-SAT 12:00 ص – 11:59 م الإلكتروني الإلكتروني للمكتب [email protected] هاتف المكتب +971600544000 واحة دبي للسيليكون – دبي أرامكس لوكر – واحة دبي للسيليكون. الموقع: واحة دبي للسيليكون ، مركز سدر للتسوق (المنطقة الخارجية للمركز مقابل موقف السيارات ، بجانب المدخل الثاني لمركز سيدر للتسوق) دبي مواعيد عمل المكتب SUN-SAT 12:00 ص – 11:59 م الإلكتروني الإلكتروني للمكتب [email protected] هاتف المكتب +971600544000

فرع مكتوم أوتليت (دانياس للتجارة العامة) – دبي طريق المكتوم ، محطة مترو الأنفاق المقابلة ، بجوار مكتب رئيس الإتصالات ، برج الريم ، الدور الأرضي ، مكتب رقم G02 دبي مواعيد عمل المكتب SUN-THU، SAT 10:00 ص – 10:00 م هاتف المكتب 97142557600 مدينة دبي للإنترنت ، مبنى 5 – دبي أرامكس لوكر – مدينة دبي للإنترنت ، مبنى 5. الموقع: مدينة دبي للإنترنت ، المبنى رقم 5 (خارج الجدار الجانبي لمبنى آي بي إم) دبي مواعيد عمل المكتب SUN-SAT 12:00 ص – 11:59 م هاتف المكتب +971600544000

مدينة دبي للإنترنت ، مبنى 14 – دبي أرامكس لوكر – مدينة دبي للإنترنت ، مبنى 5. الموقع: مدينة دبي للإنترنت ، شارع الفلك ، مبنى 14 (خارج الجدار الجانبي للمبنى رقم 14) دبي مواعيد عمل المكتب SUN-SAT 12:00 ص – 11:00 م هاتف المكتب +971600544000شركة أرامكس الخاصة للخدمات اللوجستية – دبي شركة أرامكس للخدمات اللوجيستية الخاصة المحدودة ، تيكوم داماك سمارت هايتس دبي مواعيد عمل المكتب 12:00 ص – 12:00 ص هاتف المكتب +971600544000 Outlet-Dubai Internet City – مدينة دبي للإنترنت مدينة دبي للإنترنت ، مبنى HP 13 ، الطابق الأرضي (مخرج 34 من شارع الشيخ زايد ، طريق الخدمة قبالة شارع الفلك) مدينة دبي للإنترنت مواعيد عمل المكتب SUN-THU، SAT 9:00 ص – 7:00 م أيام استثناء العمل جلسنا 9:00 ص – 6:00 م الإلكتروني الإلكتروني للمكتب [email protected] هاتف المكتب + 971 600544000 فرع رأس الخيمة – مدينة رأس الخيمة منطقة النخيل ، طريق عمان (طريق الشاحنات) بجوار محطة بنزين شل القديمة ، خلف فندق رويال فيو ، بناية يوسف العلي. الطابق الأرضي. مدينة رأس الخيمة مواعيد عمل المكتب SUN-THU، SAT 7:30 ص – 10:00 م هاتف المكتب + 971 600544000 رقم ارامكس الموحد الذي يمكن الاتصال به من جميع مناطق المملكة : 920027447 الرقم متاح لمدة 24 ساعة خلال جميع أيام الأسبوع. رقم خدمة عملاء ارامكس مصر رقم خدمة عملاء ارامكس محافظة الاسكندرية 034811822

رقم خدمة عملاء ارامكس محافظة القاهرة 16996

رقم ارامكس الموحد : 920027447 ” غير مجاني “

رقم ارامكس الموحد : 920035200

رقم ارامكس واتس : : 0097145031111

رقم ارامكس واتساب : 920035200

ارامكس الرقم المجاني الإمارات : 0097145031111

رقم هاتف ارامكس اكسبريس : 920027447

رقم ارامكس خارج السعودية : 00966920027447

ارامكس الرقم المجاني قطر : 0097145031111

ارامكس الرقم المجاني ابو ظبي : 45031111

ارامكس الرقم المجاني دبي : 45031111

ارامكس الرقم المجاني مسقط : 0097145031111

رقم ارامكس واتساب

رقم واتساب ارامكس هو 0097145031111 ويجب إضافته لقائمة جهات الاتصال بحساب العميل، كما يجب السماح لخاصية تحديد الموقع من خلال الجوال حتى يتمكن نظام أرامكس من التعامل مع العميل حسب الخدمة المطلوبة .

للتواصل مع خدمة عملاء أرامكس السعودية من كافة مناطق المملكة يرجى الإتصال على الرقم الموحد 8001000880 .

اقراء ايضا :

تتبع شحنة أرامكس