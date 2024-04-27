التين البرشومي.. فوائد صحية هائلة يقوى العظام ويعزز المناعة وينظم السكر بالدم

الرياض - أميرة القحطاني - التين البرشومي، من الفواكه المحببة لدى الكثيرين، كما إنها ليست مجرد فاكهة حلوة المذاق فحسب، بل هي كنز من الفوائد الصحية، والتي تدخل في العديد من العلاجات الطبية، فهي غنية بالمعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة، ونتعرف في السطور التالية على فوائد التين البرشومي.

فوائد التين البرشومي

غني بالألياف الغذائية: يلعب التين البرشومي دورًا هامًا في تحسين عملية الهضم، وعلاج الإمساك، وتعزيز صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

يلعب التين البرشومي دورًا هامًا في تحسين عملية الهضم، وعلاج الإمساك، وتعزيز صحة الجهاز الهضمي بشكل عام. مصدر ممتاز للبوتاسيوم: يساعد البوتاسيوم على تنظيم ضغط الدم، والحفاظ على صحة القلب، ومنع تكوين حصى الكلى.

يساعد البوتاسيوم على تنظيم ضغط الدم، والحفاظ على صحة القلب، ومنع تكوين حصى الكلى. غني بمضادات الأكسدة: تحمي مضادات الأكسدة الموجودة في التين البرشومي من الجذور الحرة، وتقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل السرطان وأمراض القلب، حيث تحتوي ثمار التين على مركب ستيغماسترول، الذي يقي من بعض أنواع السرطان مثل “سرطان المبيض والبروستاتا والثدي والقولون”.

تحمي مضادات الأكسدة الموجودة في التين البرشومي من الجذور الحرة، وتقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل السرطان وأمراض القلب، حيث تحتوي ثمار التين على مركب ستيغماسترول، الذي يقي من بعض أنواع السرطان مثل “سرطان المبيض والبروستاتا والثدي والقولون”. يساعد في إنقاص الوزن : يساعد التين البرشومي على الشعور بالشبع لفترات طويلة، مما يقلل من كمية الطعام المتناولة، وبالتالي يساعد في إنقاص الوزن.

: يساعد التين البرشومي على الشعور بالشبع لفترات طويلة، مما يقلل من كمية الطعام المتناولة، وبالتالي يساعد في إنقاص الوزن. يعزز صحة العظام : يحتوي التين البرشومي على الكالسيوم والمغنيسيوم، وهما عنصران هامان لصحة العظام، ويساعدان على الوقاية من هشاشة العظام.

: يحتوي التين البرشومي على الكالسيوم والمغنيسيوم، وهما عنصران هامان لصحة العظام، ويساعدان على الوقاية من هشاشة العظام. يحافظ على صحة البشرة: تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في التين البرشومي على حماية البشرة من الشيخوخة والتجاعيد، كما يساعد فيتامين سي الموجود في التين على تعزيز صحة البشرة وإشراقها.

تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في التين البرشومي على حماية البشرة من الشيخوخة والتجاعيد، كما يساعد فيتامين سي الموجود في التين على تعزيز صحة البشرة وإشراقها. يعزز صحة الجهاز المناعي : يساعد فيتامين سي الموجود في التين البرشومي على تعزيز صحة الجهاز المناعي، ومقاومة العدوى.

: يساعد فيتامين سي الموجود في التين البرشومي على تعزيز صحة الجهاز المناعي، ومقاومة العدوى. يدعم صحة الدماغ : يساعد التين البرشومي على تحسين وظائف الدماغ والذاكرة، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض التنكس العصبي، مثل مرض الزهايمر.

: يساعد التين البرشومي على تحسين وظائف الدماغ والذاكرة، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض التنكس العصبي، مثل مرض الزهايمر. ينظم مستويات السكر في الدم: يساعد التين البرشومي على تنظيم مستويات السكر في الدم، مما يُفيد مرضى السكري، حيث يساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي، وضبط مستوى السكر في الدم.

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أضرار التين البرشومي

يعرف التين البرشومي بفوائده الصحية العديدة، ولكن كما هو الحال مع أي طعام، فقد ينطوي تناوله على بعض الأضرار، خاصةً عند الإفراط فيه، ومن أضرار التين :