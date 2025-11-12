حصريًا محافظ الإسماعيلية يعتمد درجات تنسيق القبول في المدارس الثانوية للعام الجديد

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اعتمد محافظ الإسماعيلية، اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، درجات تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام والفني للعام الدراسي 2025 – 2026، وهو الأمر الذي يهم كثير من أولياء الأمور والطلاب. تحديد هذه الدرجات جاء بناءً على دراسة دقيقة لمجموع درجات الناجحين في امتحانات الصف الثالث الإعدادي لضمان توزيع عادل ومرن بين الطلاب حسب قدراتهم، مع مراعاة خصوصية كل نوع من المدارس.

تفاصيل درجات تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي

وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أيمن موسى، أوضح أن مجموع 230 درجة تم اعتمادها لطلاب الصف الأول الثانوي العام، بينما تم وضع 200 درجة لفصول الخدمات المسائية، وهو ما يعكس فهمًا جيدًا لأداء الطلاب خلال الدور الأول. خطة التنسيق تعتمد على مبدأ قبول 50% من إجمالي الناجحين والبالغ عددهم 25,211 طالبًا، بحيث يتم اختيار 12,600 منهم وفق التوزيع الإحصائي للدرجات، ما يساعد في تقليل الضغوط على المدارس وتحقيق عدالة في الفرص.

درجات تنسيق القبول للمدارس الفنية في الإسماعيلية

أما فيما يخص تنسيق القبول في المدارس الفنية، فقد تم تحديد درجات خاصة بكل تخصص، مثلاً المدرسة الفنية العسكرية المتقدمة لتكنولوجيا المعلومات تطلب 230 درجة مع اجتياز مقابلة شخصية، أما قسم المعدات الثقيلة فيحتاج 230 درجة أيضًا مع مقابلة شخصية، وقسم اللوجستيات 235 درجة، والمهن الميكانيكية 215 درجة. وبخصوص مدارس أخرى، تم تحديد 215 درجة لمدرسة المهندس إبراهيم عثمان الصناعية بنين ولمدرسة البنات الكهربية لجميع التخصصات عدا التجميل التي تتطلب 205 درجات، بالإضافة إلى فصول الخدمات التي تحتاج 200 درجة والزخرفية الصناعية للبنات التي تستقبل الطلاب بدرجة 195.

الشروط والإجراءات الخاصة بالتقديم وفق درجات تنسيق القبول

لكي يتم قبول الطلاب في المدارس الفنية يجب أن يتقدم كل طالب في الإدارة التعليمية التي أتم فيها الشهادة الإعدادية، وهو شرط أساسي إلا في بعض المدارس التي تسمح بالتقديم من أي إدارة، مثل تكنولوجيا المعلومات والإسماعيلية المعمارية الصناعية والفندقية التجارية والمعدات الثقيلة والفنية التجارية. وتوجد فرصة للطلاب لتقديم أوراقهم خلال المرحلة الثانية بعد انتهاء امتحانات الدور الثاني وإعلان النتائج، مما يتيح فرصة أكبر للطلاب المتخلفين أو الذين لم يحققوا الدرجات المطلوبة في البداية.

التقديم فقط من نفس الإدارة التعليمية التي حصل فيها الطالب على الشهادة الإعدادية.

يسمح بالتقديم من أي إدارة في بعض المدارس المتخصصة فقط.

إجراء مقابلة شخصية لطلبة بعض التخصصات في المدارس الفنية.

فتح باب التقديم الثاني بعد إعلان نتائج الدور الثاني للمتخلفين.

المدرسة/التخصص درجة القبول ملاحظات إضافية الثانوي العام 230 أخيرًا، 200 لفصول الخدمات المسائية الفنية العسكرية – تكنولوجيا المعلومات 230 مقابلة شخصية مطلوبة المعدات الثقيلة 230 مقابلة شخصية مطلوبة قسم اللوجستيات 235 مقابلة شخصية مطلوبة المهن الميكانيكية 215 بدون مقابلة مهندس إبراهيم عثمان الصناعية بنين 215 جميع التخصصات مدرسة البنات الكهربية 215 ما عدا التجميل 205 فصول الخدمات الفنية للبنات 200 الزخرفية الصناعية للبنات 195

يمكنك الاطلاع على المزيد من التفاصيل حول أنظمة التعليم في المدارس الثانوية عبر مقالنا عن نظام التعليم الثانوي في مصر الذي يوضح رؤية أوسع لتوزيع الطلاب وشروط القبول الخاصة بكل نوع.

في ظل هذا التنسيق الجديد، تتحقق العدالة في توزيع الطلاب وفتح المجال لاختيار التخصص المناسب لقدرات كل منهم، ما يخفف من التوتر الذي يرافق سنوات الدراسة ويعزز من فرص النجاح. الاهتمام بتطبيق تلك الدرجات بدقة يجعل البيئة التعليمية أكثر تنظيماً ويعطي ثقة أكبر لأولياء الأمور حول مستقبل أبنائهم، خاصة مع وجود فرصة التقديم الثانية التي تقدم ميزة مهمة لاستيعاب مختلف الحالات. من الملاحظ أن التوعية الجيدة بهذه المعايير تعزز حضور الطلاب وتحفزهم على بذل مجهود أكبر لتحقيق الشروط المطلوبة، ويصير اختيار المدرسة المناسبة جزءًا من رحلة النجاح بحد ذاتها.