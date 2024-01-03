الامارات | 3343 مكالمة تعاملت معها شرطة الشارقة خلال رأس السنة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعاملت غرفة العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة مع 3343 مكالمة خلال عطلة رأس السنة الميلادية، بواقع 2358 مكالمة على منصة الاتصال 999، و985 مكالمة عبر الرقم 901 للحالات غير الطارئة. وأكد مدير إدارة العمليات، العقيد الدكتور جاسم بن هدة السويدي، أن غرفة العمليات رفعت حالة الاستعداد خلال عطلة رأس السنة الميلادية، وعملت على تنسيق الجهود كافة بينها وبين غرف العمليات في المنطقتين الوسطى والشرقية، والتعامل مع جميع المكالمات الواردة، وإحالتها إلى الجهات حسب اختصاصها، والحرص على تعزيز زمن الاستجابة بما يحقق جودة الحياة الأمنية لمجتمع الإمارات.

وأشار إلى أن غرفة العمليات تلقت مكالمات عدة عبر منصة 999 المخصصة لاستقبال البلاغات الطارئة، من أجل الاستفسار حول خدمة معينة أو الاستعلام عن أمر خاص، لافتاً إلى أن هذه المكالمات تؤثر في فاعلية الاستجابة الفورية للحالات التي تتطلبها الضرورة.

وأضاف أن منصة الاتصال 901 التي تعمل على مدار الساعة خصصت لتلبية احتياجات المتعاملين، واستقبال الملاحظات والبلاغات غير الطارئة من قبل جميع أفراد المجتمع، داعياً إلى أهمية تحديد نوعية البلاغ قبل التواصل مع غرفة العمليات حتى يتم تقديم الخدمة بالصورة التي يرتضيها المتعامل.