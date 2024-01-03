«تريندز».. حضور عالمي فاعل في 2023

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

متوجاً بجائزة الإمارات للريادة في سوق العمل، وجائزة معرض أبوظبي الدولي للكتاب للاستدامة، سطّر مركز تريندز للبحوث والاستشارات العديد من الإنجازات الاستثنائية خلال عام 2023، وحقق رقماً قياسياً في موسوعة غينيس، في الوقت الذي يواصل فيه مسيرته البحثية والعلمية والمعرفية بخطى واثقة وثابتة نحو المستقبل، وفقاً لاستراتيجية بعيدة المدى، شعارها «الاستثمار في الشباب استثمار في المستقبل» ليعزز بها مكانته كمركز مستقل رائد وفاعل إقليمياً وعالمياً، يقدم منتجاً بحثياً رصيناً يعزز قدرات الباحثين الشباب، وينشر المعرفة، ويدعم المجتمع والمختصين والأكاديميين برؤى بحثية وازنة، تحلل مختلف القضايا الإقليمية والعالمية الراهنة.

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، في تصريح له بمناسبة الإعلان عن حصاد عام 2023 للمركز: «إن «تريندز» تمكن من وضع بصمة معرفية ورسخ نفسه مرجعاً فكرياً عالمياً مؤثراً، يُسهم بفاعلية في البحوث والدراسات، ويقدم برامج تدريبية تصقل المهارات، واستشارات علمية ترصد المخاطر والتحديات الدولية المحتملة، وتضع الرؤى والتصورات التي تعين على وضع الحلول وفهم المتغيرات».

وأضاف: أن مركز تريندز، وهو يدخل عاماً جديداً 2024، يسره وبفخر أن يؤكد أن عام 2023 كان حافلاً بالتميز والعطاء، حيث تمكن المركز من الوصول إلى مستهدفات التوطين وتمكين الشباب في المجال البحثي والمهني، ورسخ المركز نفسه من خلال نشاطاته ومشاركاته وشراكاته وحضوره الفاعل عالميته، وبات نموذجاً لكل من يبحث عن التميز والابتكار المرتكز على البحث العالمي الموضوعي الهادف.

حصاد العام

وأكد الدكتور محمد العلي، أن حصاد المركز لعام 2023 كان غزيراً ومتنوعاً ومشجعاً، وحقق أهدافه بكفاءة عالية، بل وتجاوز في عدد من مخرجاته الأهداف الموضوعة بنسبة عالية ومضاعفتها عدة مرات، وتم تفعيل مكاتبه في كل من دبي والقاهرة والرباط، سعياً إلى توسيع دائرة انتشاره العالمي وتواصله مع مراكز البحث والفكر في قارات العالم كافة، مؤكداً ذلك بقوله: «إن هذا النجاح يزيدنا عزماً على مواصلة العمل لاستشراف المستقبل والمشاركة في صنعه من خلال نتاج بحثي ومعرفي رصين يواكب الأحداث، ويحلل القضايا، ويقدم الحلول الناجعة القابلة للتطبيق».

وأوضح، أن هذا النجاح زاد من طموحنا لتعزيز الدور المعرفي للمركز خلال العام المقبل، حيث وضعنا خطة بحثية وتدريبية واستشارية وتطويرية تتضمن الكثير من الأفكار والمبادرات الجديدة، التي تعزز الدور الفكري العالمي لـ «تريندز» وسيتم الإعلان عنها قريباً.

وقال الدكتور العلي: إن حصول مركز تريندز على جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل في دورتها الأولى، وحصوله على جائزة الاستدامة وتحقيقه أرقاماً قياسية في موسوعة غينيس، وحصوله على الآيزو في الجودة، وفوزه بجائزة أفضل جناح عالمي في معرض نيروبي الدولي للكتاب 2023، وتصنيفه ضمن المراتب العشر الأولى في التصنيف العالمي لمراكز البحث والتفكير، إضافة إلى تصدر دراساته مشهد المنتج البحثي والفكري المنشور على منصات النشر العلمي العالمية، واختيار رئيسه التنفيذي عضواً بالمجلس الاستشاري لأكاديمية الإمارات للهوية والجنسية، وعضواً في كل من المجموعة البحثية وكلية القانون بجامعة الشارقة، كل ذلك جاء تقديراً لدور «تريندز» البحثي الرائد. إضافة إلى أن توسع دائرة انتشار«تريندز» يشكل دليلاً واضحاً وعلمياً على المكانة المرموقة التي تبوأها المركز وسط مراكز البحث والتفكير في العالم، كما يؤكد صواب الرؤية والهدف كمرجع فكري عالمي مؤثر.

وفي هذه المناسبة، أعرب الدكتور العلي عن تقديره لجهود أسرة «تريندز» بقطاعاته كافة، وإداراته وأفرادها، والجهات الداعمة، سواءً من الشركاء أو الإعلاميين أو الخبراء والمستشارين، مجدداً العهد على أن يبقى «تريندز» منارة بحثية عالمية تسعى للتميز ونشر المعرفة الهادفة.

إنجازات استثنائية

أعلن مركز تريندز للبحوث والاستشارات، عن تحقيقه إنجازات استثنائية في عام 2023، حيث ساهم بفاعلية في البحوث والدراسات لاكتشاف المخاطر والتحديات الدولية، وتدريب وتمكين قادة المستقبل لتعميق رؤيتهم وتسليحهم بالأدوات المناسبة، كما كان حاضراً وبقوة في أحداث عالمية، ومن أبرزها مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، الذي استضافته دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر في مدينة إكسبو دبي، حيث نظم المركز خلال الحدث نحو 15 فعالية علمية ومعرفية بمشاركة وزراء ومسؤولين، وهدفت إلى تعزيز مفاهيم الاستدامة ورفع الوعي البيئي، كما طرحت حلولاً علمية وعملية لمكافحة آثار التغير المناخي. وإيماناً من «تريندز» برسالة الفن ودوره في التوعية، دشن تريندز في ركن الاستدامة بالمنطقة الخضراء في «COP28» عملاً فنياً حمل اسم «ترانسيندنس»، والذي يمزج بين التوعية والإبداع، ويخاطب العقول بقضايا المناخ والبيئة والاستدامة.

279 دراسة وورقة بحثية

وذكر تقرير حصاد 2023، أن مركز تريندز للبحوث والاستشارات أسهم بفاعلية في البحوث والدراسات لاكتشاف المخاطر والتحديات الدولية، حيث أصدر المركز 213 دراسة وورقة بحثية، ونشر 14 كتاباً أصيلاً، و19 كتاباً مترجماً، إضافة إلى ترجمة عدد من كتب موسوعة جماعة الإخوان المسلمين إلى 16 لغة، كما أصدر «تريندز» 33 عدداً من سلاسل اتجاهات اقتصادية واستراتيجية، وأوراق سياسية ومحاضرات تريندز.

وفي المجال البحثي والإصدارات واكب مركز تريندز مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» طوال العام 2023، من خلال العديد من الندوات والمؤتمرات، التي استضاف خلالها مسؤولي الحدث من وزراء ومسؤولين، كما نظم المؤتمر السنوي الثالث، بالتعاون مع المجلس الأطلسي «Atlantic Council»، تحت عنوان: «الأمن المستدام.. الآثار الناعمة والصلبة للعمل المناخي»، حيث شهد مشاركة نحو 20 خبيراً سياسياً وأكاديمياً وباحثاً ومتخصصاً في قضايا البيئة والمناخ والأمن من مختلف دول العالم، كما خصص الجزء الأكبر من إصداراته للحدث ودشن مجموعة من الكتب من أبرزها، كتاب باللغة الإنجليزية يحمل عنوان: «تغير المناخ والتحديات العابرة للحدود في الشرق الأوسط وأفريقيا»، شارك في إعداده 17 خبيراً عالمياً ومن تريندز، وكتاب «التغير المناخي.. الأبعاد والتوجهات المستقبلية» ويتضمن 11 دراسة تسلط الضوء على الاتجاهات والتوقعات من خلال دراسة المسارات المحتملة للمناخ والسيناريوهات المستقبلية، وكتاب «الطريق إلى كوب»، وكتاب «مدن المستقبل: الطريق إلى حياة حضَريَّة مستدامة»، وكتاب «أشجار القرم ودورها في التكيف والتخفيف من آثار التغير المناخي»، وكتب أخرى إضافة إلى مجموعة من الأوراق البحثة والدراسات.

كما نشر مركز تريندز 345 خبراً صحفياً باللغة العربية ونحو 300 مترجمة للغة الإنجليزية، فيما شارك باحثو «تريندز» في حوارات وتغطيات بوسائل الإعلام المحلية والعالمية أكثر من 20 مرة.

مرجع في دراسات «الإسلام السياسي»

وأشار التقرير إلى أن مركز تريندز للبحوث والاستشارات بات اليوم مرجعاً دولياً من خلال تخصصه في دراسة وتحليل واقع ومستقبل جماعات الإسلام السياسي وسبل مواجهتها. وقد أصدر 3 أعداد من سلسلة «مؤشر قوة جماعة الإخوان المسلمين»، كما يأخذ المركز على عاتقه مهمة إصدار موسوعة خاصة عن جماعة الإخوان المسلمين مكونة من 35 كتاباً، أصدر منها إلى الآن 10 كتب، تُرجم بعضها إلى 15 لغة، بالإضافة إلى الدراسات التي تنشر على مدار الساعة.

343 مقالاً و31 استطلاعاً

وأضاف التقرير: أن المركز نشر خلال عام 2023 أكثر من 343 مقالاً داخل الدولة وخارجها غطت مختلف فروع المعرفة لدعم المهتمين وصناع القرار.

كما تمكنت إدارة الباروميتر العالمي في «تريندز»، التي تعنى بإجراء استطلاعات الرأي العام حول أهم القضايا والتطورات في مختلف المجالات، من إجراء 31 استطلاعاً ميدانياً وإلكترونياً، خاصة بمركز تريندز أو لصالح جهات أخرى.

33 دورة تدريبية

وفي مجال تدريب وتمكين قادة المستقبل لتعميق رؤيتهم وتسليحهم بالأدوات المناسبة، نظم المركز برنامجاً لإعداد الباحثين المواطنين، وقدم أكثر من 33 دورة تدريبية متخصصة، وأطلق عدة مبادرات وبرامج تدريبية هادفة، أهمها المبادرة التي أطلقتها إدارة التدريب والتطوير في «تريندز» لدعم المدربين المواطنين والمتدربين، لتكون رافداً متخصصاً في التخطيط والتنفيذ في كل ما يتعلق بالتدريب والتأهيل في المجالات المختلفة، بهدف إعداد جيل جديد من القادة الشباب، بما يتناسب مع رؤية «تريندز» لاستشراف المستقبل والمشاركة الفاعلة في صنعه.

كما قدم مركز تريندز 39 دراسة استشارية أو مقترحة، إضافة إلى 319 تقريراً ودراسة خاصة في قطاعات مختلفة.

معارض الكتب

تمكن «تريندز» عام 2023 من تعزيز حضوره في أهم معارض الكتاب الدولية وأبرزها، حيث شارك في معارض الكتاب التي نظمت في كل من أبوظبي، والعين والظفرة، ولندن، والشارقة، وإسطنبول، وفرانكفورت، والرياض، وسيول، ونيروبي، وفاز بأفضل جناح عالمي، كما نظم «تريندز» على هامش مشاركاته في هذه المعارض عدة محاضرات وفعاليات، وعمل على تيسير وصول إصداراته ونتاجه البحثي إلى الجمهور عبر عشرات المنافذ المحلية، والإقليمية، والدولية، كما شارك «تريندز» بأجنحة خاصة على هامش العديد من المؤتمرات العالمية، أبرزها «كوب28»، والكونغرس العالمي للإعلام، ومؤتمر السلم، والدورة السادسة عشرة من معرض الدفاع الدولي (آيدكس 2023)، والدورة السابعة من معرض الدفاع والأمن البحري (نافدكس 2023)، والمؤتمر المصاحب لهما، وحوار المنامة، إضافة إلى مشاركات مماثلة خارج الدولة.

بوابة للعالم

وفي إطار سعية لتوسيع قاعدة انتشاره، وتحقيق أهدافه وخطته الاستراتيجية، بوصفه جسراً معرفياً عالمياً، ولكي يكون حلقة وصل بين مراكز البحث والفكر الإقليمية والدولية، دشن تريندز عام 2023 مكتبيه في كل من العاصمة المصرية القاهرة، والعاصمة المغربية الرباط، ليكملا مسيرة مكتب دبي الذي دشن العام الفائت ضمن خطة تشمل 5 مكاتب لـ «تريندز» حول العالم، بهدف دعم المقر الرئيسي في أبوظبي بالبحوث والدراسات والتقارير العلمية.

40 شراكة جديدة

وعمل مركز تريندز للبحوث والاستشارات على توسيع توجهاته العالمية، حيث أبرم عام 2023، أكثر من 40 اتفاقاً ومذكرة تفاهم مع العديد من المراكز، والمؤسسات، والهيئات والمؤسسات الإعلامية بَرَع في توظيفها مع رصيد شراكاته القديمة، لإثراء مؤتمراته وندواته ونتاجاته البحثية، كما فتح حواراً مع 33 جهة ومؤسسة أخرى يجري العمل لتوقيع اتفاقيات شراكة معها، كما استقبل «تريندز» أكثر من 300 شخصية علمية ودبلوماسية وفكرية، ونظم لها جلسات حوار مع باحثيه.

وسعياً من «تريندز» للوصول إلى شرائح المجتمع كافة، وعبر مختلف الوسائل، تم تطوير قطاع الإعلام ورفده بمكتب الاتصال الإعلامي، ومختبر تريندز الذكي، وتطوير عمل منصات التواصل الاجتماعي، وإطلاق مجموعة من المبادرات العلمية والمنصات الإلكترونية المحدثة وغيرها.

وفي إطار حرص «تريندز» على تطوير عملة، وتزامناً مع الذكرى السنوية التاسعة للتأسيس، أطلق مجلسه العلمي والأكاديمي، كما أطلق العديد من المبادرات التي تشمل مختلف جوانب العمل الإداري والبحثي، ومن أبرزها مجلس شباب تريندز، وجائزة تريندز هاب. كما أطلق مبادرة «صنّاع المحتوى البحثي»، وغيرها.

111 ندوة وحلقة نقاشية وحواراً

أشار التقرير إلى أن «تريندز»، وفي مجال تعزيز الوعي لدى الرأي العام الدولي نجح في تنظيم أكثر من 41 مؤتمراً وندوة، إقليمياً ودولياً، كما شارك في 37 ندوة وحلقة نقاشية خارجية، وعقد مؤتمرين عامين، ونظم 24 حواراً وإحاطة وفعاليات أخرى، وقد شارك في هذه الفعاليات وزراء ومسؤولون وقامات فكرية وأكاديمية محلية وإقليمية وعالمية.

38 حلقة بودكاست

دشن مركز تريندز للبحوث والاستشارات عام 2023 «بودكاست تريندز»، ويشكل بودكاست تريندز (الملف الصوتي الرقمي) خدمة جديدة تهدف إلى منح البحوث صوتاً يصل إلى جمهور عالمي، بهدف إسماع صوت «تريندز» المعرفي الاستشرافي، وتم إنتاج 38 حلقة حتى الآن تركزت على موضوع المناخ ضمن «كوب28»، وكذلك حول الإعلام ضمن الكونغرس العالمي للإعلام.

الجاهزية للمستقبل

وفي المجال الإداري، الذي هو عصب «تريندز» وطريقه إلى النجاح، فقد وضعت الخطة الاستراتيجية لقطاع الموارد البشرية، المواطن على رأس اهتماماتها، وقد تمكن المركز هذا العام من تحقيق مستهدفات التوطين، كما حصد جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل للعام 2023 عن فئة الجاهزية للمستقبل تقديراً لجهوده وتبنيه الشباب وتمكينهم، إضافة إلى بيئة العمل بجوانبها كافة.

جولات «تريندز»

تميزت أنشطة «تريندز» خلال عام 2023 بتدشين جولاته العالمية والتي شملت كلاً من كينيا وإثيوبيا وجمهورية مصر العربية في أفريقيا، كما قام بجولة آسيوية شملت اليابان وسنغافورة وكوريا، هدفت إلى تعزيز البحث العلمي وبناء شراكات جديدة تؤكد عالمية «تريندز» وسعت لإيصال صوته وبحوثه إلى أبعد مدى. وقد تم خلال الجولتين توقيع عدة شراكات بحثية تعزز العمل البحثي مع أبرز المؤسسات البحثية في تلك الدول.